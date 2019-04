Bostadsbyggandet väntas rasa – 7.000 färre jobb

Toppåret 2017 påbörjades bygget av 63.000 bostäder enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det är den högsta nivån på decennier.

Men redan under hösten 2017 bromsade bostadsmarknaden in, vilket slog hårt mot framför allt byggandet av bostadsrätter. Under 2018 sjönk antalet påbörjade bostäder till 53.000, även om antalet sysselsatta i branschen fortsatte att öka, enligt Sveriges Byggindustriers (BI) senaste konjunkturrapport.

Det är inte ovanligt att effekten på sysselsättning av en inbromsning på en viss marknad kommer med fördröjning. Men enligt BI bidrar både bristen på kvalificerad arbetskraft och en dämpad ekonomisk tillväxt in när tillväxten i sysselsättningen nu sjunker.

I år räknar BI med att sysselsättningen i år är i stort oförändrad jämfört med i fjol. Nästa år kommer dock effekten av det minskade byggandet och den lägre ekonomiska tillväxten att slå mot sysselsättningen. BI räknar med att sysselsättningen i branschen minskar med 2,3 procent, eller 7.000 jobb.

Som många andra aktörer på bostadsmarknaden är BI kritisk till det skärpta amorteringskravet som infördes i fjol. Tillsammans med andra kreditåtstramningar hämmar det möjligheten för i synnerhet de som köper sin första bostad att komma in på marknaden, menar BI.

Det medför att i regioner där arbetsmarknaden är stark, blir köerna långa och allt fler hänvisas till andrahandsuthyrning.

BI citerar Boverket och påpekar att hyra en bostadsrätt på ett rum och kök kostar runt 13 000 kronor i månaden. Att köpa motsvarande bostads hade, enligt BI:s beräkningar, gett en boendeutgift på ungefär 8 000 kronor, inräknat amorteringar.

I fjol påbörjades bygget av 11.000 småhus, 16.000 bostadsrätter och 25.000 hyresrätter, samt 600-700 ägarrätter. Den trenden, att hyresrätter dominerar byggandet, räknar BI med fortsätter under hela prognosperioden fram till och med 2020.

Men prognosen är att det totala bostadsbyggandet fortsätter att sjunka, från knappt 53.000 i fjol till 44.000 i år och 39.500 nästa år.

