Bostadsmarknaden byter skepnad – här är frågorna om det nya läget

Mycket händer just nu i ekonomin och bostadsmarknaden påverkas av räntehöjningar. Men hur ska säljare och köpare se på det nya läget? Är det rätt tajmning att sälja sin bostad just nu? Och är det riskfyllt att ta lån till renoveringen?

Privatekonomen Ingela Gabrielsson på Nordea svarade på läsarnas frågor under torsdagen.