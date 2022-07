Bostadsministern ser mörka moln över bostadsbyggandet

Byggsektorn är den enda delen av industrin som ser pessimistiskt på framtiden i Konjunkturinstitutets senaste rapport.

Och det finns skäl för det. Kostnaderna för byggmaterial har skenat, samtidigt som räntehöjningarna gör det allt svårare för byggherrarna att få kalkylerna att hålla.

Under fjolåret påbörjades byggande av 71 500 bostäder i Sverige. Enligt Boverkets senaste prognos faller det till runt 61 000 i år och sannolikt under 50 000 nästa år.

– Det är viktigt att upprätthålla den höga byggtakten över tid för att bygga bort bostadsbristen så det är klart att det är oroande och det är något vi följer nära från regeringens sida, säger Danielsson.

– Men hur brant den inbromsningen blir och hur långvarig den blir är extremt svårt att förutspå, tillägger han.

Vad kan regeringen göra?

– Det är för tidigt att säga i dag, men vi följer utvecklingen och inventerar olika tänkbara handlingsplaner.

– Men mycket av läget vi har i dag där byggmaterialkostnader uppdateras varje vecka snarare än en gång per år, det är ju inget en regering kan gå in och kompensera för fullt ut. Vi går in i en osäkrare tid - så är det.

Bostadsminister Johan Danielsson (S). Foto: Roger Turesson

Det här kommer att förvärra bostadsbristen?

– Jag skulle säga så här – det kommer definitivt att leda till att byggtakten mattas av. Men man ska komma ihåg att i fjol påbörjades 71 000 bostäder i Sverige och sedan 2018 minskar underskottet för första gången på länge.

En sak som Danielsson flera gånger återkommer till är det investeringsstöd som tidigare fanns, men som försvann när högeroppositionens budget vann gehör i riksdagen. Stödet har varit kontroversiellt – kritiker har menat att pengarna har gått till bostäder som ändå skulle ha byggts, något Danielsson inte håller med om.

– Mer än 20 procent av de hyresrätter som byggts de senaste åren har byggts med investeringsstöd. Majoriteten av dessa hade inte byggts utan investeringsstödet och framför allt har det gett lägre hyror, säger han.

– Det är fortfarande så att det är högre hyror i nyproduktionen än i det gamla beståndet, men du kan ändå med stödet bygga för en hyra som är 1500 kronor lägre i månaden, tillägger han.

Nyproducerade hyresrätter är mycket dyrare än gamla hyresrätter, men till den senare kategorin är bostadskön lång – i vissa fall handlar det om decennier.

Samtidigt är de ny så dyra att majoriteten av hushållen i Stockholmsregionen inte har råd att hyra dem.

– Vi försöker pressa hyrorna i nyproduktion så gott det går. Men vi kommer inte att lösa bostadsbristen på kort sikt. Det finns ingen ”quick fix”. Vi måste göra det här metodiskt över flera år genom att se till att det byggs bostäder och att pressa priserna genom att bygga så billigt som möjligt.

Men att ha en särskild del av hyresmarknaden vikt för låg- och medelinkomsttagare – som är vanligt i många europeiska länder – det vill inte Danielsson se i Sverige.

– Vi ska värna den allmänna och generella bostadspolitik vi har och det system med hyressättningsmodell som vi har i Sverige, säger han.

– Men även om du har en generell politik så kan den inte fungera för alla. Man måste vara beredda på andra åtgärder.

Det bostadsministern tänker på är en rad förslag som bland presenterats i en utredning av Karolina Skog i vintras.

Hit hör bland annat en tvåårig hyresgaranti barnfamiljer som i dag har svårt att skaffa en bostad på egen hand. Hyresvärdarna måste också i framtiden kunna ge rimliga motiv till de krav de ställer på nya hyresgäster. I dag kan de ställa krav på hög inkomst, till exempel.

När det gäller den ägda marknaden hänvisar Danielsson till Eva Nordströms utredning som föreslår ett statligt garanterat topplån på 10 procent av köpeskillingen för förstagångsköparna. De skulle i så fall endast behöva spara ihop 5 procent av köpeskillingen och inte 15 procent som i dag.

Men många banker erbjuder redan förstagångsköpare ett 10-procentigt topplån. Så vilken effekt har ett statligt topplån?

– Det är väl ändå bättre att du får ett lån med det konsumentskydd som den statliga garantin ger, svarar Danielsson.

– Vi måste hitta ett sätt att underlätta för förstagångsköpare och det är ett väl genomarbetat förslag som vi fått från Eva Nordström, tillägger han

Han antyder ”utan att föregripa remissinstanserna” att flera av förslagen kommer att genomföras under nästa mandatperiod om regeringen får sitt kvar.

I Sverige är det ytterst kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen. Men det är lite si och så med hur de lever upp till det ansvaret - många gör det inte.

Danielsson vill öka pressen på dessa kommuner.

– Vi har tagit ett litet steg i bostadsförsörjningslagen så att det inte blir fritt valt arbete med hur de tolkar ansvaret längre. Man ska enligt anvisningar från Boverket berätta vilka behov man inte tillgodoser, säger han.

– Det är ett första steg så att vi får en bild av hur det ser ut. Sedan tror jag att vi måste hitta former där vi har en mer aktiv dialog med kommuner som inte tar sitt ansvar, tillägger Danielsson.

