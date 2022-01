Handelsbanken: Bostadspriserna stiger med fem procent i år

Perioden med väldigt låga räntor går mot sitt slut. I sin senaste prognos räknar Handelsbanken med att Riksbanken kommer att höja sin styrande reporänta i slutet av nästa år med 0,25 procentenheter, ett drygt halvår än vad Riksbankens egen prognos säger.

Och följande sommar kommer Riksbanken slå till med ytterligare en lika stor räntehöjning.

Detta kommer att påverka boräntorna. Den genomsnittliga räntan som hushåll med bolån betalar i dag ligger runt 1,5 procent.

– Vi pratar om att snitträntan kanske kommer upp i knappt två procent. Vi räknar ju med att Riksbanken kommer med två räntehöjningar, på sammanlagt 0,5 procentenheter till och med 2024 och de korta bolåneräntorna brukar följa reporäntan rätt så väl, säger Christina Nyman.

– Det är ändå en måttlig uppgång och till och med lägre än vad hushållen själva tror i Konjunkturinstitutets enkäter, tillägger hon.

Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken. Foto: Magnus Fond

De måttliga räntehöjningarna bidrar till att bostadspriserna kommer att fortsätta att stiga, om än inte i den takt som har skett under pandemin. Handelsbankens prognos är att de i snitt stiger med fem procent under året, för att därefter bromsa in.

Inflationen hamnade i december på över fyra procent, långt över Riksbankens mål, men Handelsbanken räknar med att den faller tillbaka under våren.

– Trots allt är det främst energipriserna som driver inflationen. Tar man bort dem så är vi fortfarande under inflationsmålet, säger Nyman.

Hon räknar dock med att en ”allt starkare arbetsmarknad” och nästa års avtalsrörelse får den underliggande inflationen att stiga under nästa år. Mot slutet av 2024 kommer inflationen enligt prognosen att ligga runt Riksbankens inflationsmål på två procent.

Handelsbanken räknar med att nästa års avtalsrörelse kommer att leda till löneökningar på en något högre nivå än vad som varit fallet under senare år, snarare runt tre procent än dryga två procent. Men inte heller det kommer att leda till några större åtgärder från till exempel Riksbanksledningens sida.

– Vi tror snarare att de kommer att vilja avvakta för att se hur avtalsrörelsen utvecklas sig, säger hon.

Den återhämtning efter pandemin som många bedömare såg i fjol har dock bromsats av spridningen av den nya omikronvarianten och energipriserna.

– Inbromsningen är väldigt fokuserad på konsumenterna. De är ju påverkade både av restriktionerna och av de höga energipriserna, säger Nyman

Här kan det nyligen föreslagna stödet till hushåll med höga elräkningar spela en roll.

– Det kan hjälpa till med rekylen framåt våren, menar Nyman.

I år växer den svenska ekonomi med 3,6 procent, spår Handelsbanken. Nästa år blir tillväxten 2,2 procent och 2024 1,9 procent.

Fakta: Konjunkturprognos SHB BNP-prognos Sverige (årligt genomsnitt) 2022: 3,5 2023: 2,1 2024: 1,9 . Styrränta Sverige (årets slut) 2022: 0,00 2023: 0,25 2024: 0,50 Källa: Svenska Handelsbanken (TT) Visa mer

