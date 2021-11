Branschen: WWF har fel om svensk kyckling

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

På tisdagen släppte WWF sin senaste upplaga av Köttguiden, där olika sorters kött får rött, gult eller grönt trafikljus baserat på fem olika kriterier: biologisk mångfald, klimat, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika.

Den stora nyheten i årets upplaga är att svensk kyckling har blivit rödmarkerad, vilket innebär ”mycket hög risk för planeten” och att konsumenter bör undvika eller ställa högre krav på produkterna i kategorin.

Orsaken till att svensk kyckling rödmarkeras är att WWF skärpt klimatkriteriet. Tidigare var gränsen för att man skulle få grönt ljus fyra kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött, men nu är den sänkt till tre kilo. Enligt WWF:s kriterier får därmed nästan all svensk kyckling gult ljus. Därtill har kraven på djurvälfärd skärpts, vilket innebär att all svensk kyckling utom den KRAV-märkta får rött ljus inom djurvälfärd.

Branschorganisationen Svensk fågel anser dock att WWF har använt sig av felaktiga siffror för att bedöma svensk kycklings klimatpåverkan. Enligt det statliga forskningsinstitutet RISE hade svensk kyckling en klimatpåverkan på 2,6 kilo koldioxidekvivalenter per kilo kött under 2020, vilket är lägre än vad WWF har kommit fram till.

– Vad jag förstår har de använt sig av gamla siffror. Jag kan inte se annat än att vi har olika uppfattning om kycklingens klimatavtryck. Vi baserar vår uppfattning på svenska myndigheters expertis, säger Jenny Andersson, ordförande för Svensk Fågel.

Jenny Andersson, ordförande för Svensk fågel. Foto: Sven Persson

Svensk fågel kommer att träffa WWF:s representanter i nästa vecka för att diskutera den uppkomna situationen.

– Vi har redan bestämt att vi ska ha en sittning med varandra och se vad det är som gör att vi inte kan tycka samma sak, säger Jenny Andersson.

I Köttguiden riktar WWF även in sig på hur kycklingarna föds upp. De snabbväxande kycklingraser som används i dag får ofta ont och svårt att gå, och vissa fall växer de så snabbt att de bryter benen, hävdar de. Jenny Andersson, som själv är kycklingbonde, menar att så inte är fallet i hennes och många andras verksamheter.

– Uttalandet att djuren bryter benen är direkt felaktigt och inte definitionen av benproblem. Benhälsan hos våra medlemmars kycklingar är god vilket även den senaste studien som är gjord visar, säger hon och fortsätter:

– För oss som jobbar med kycklingar dagligen är inte tillväxten i sig det som avgör om djuren mår bra. Vi jobbar med olika välfärdsparametrar och det handlar om att säkerställa bra skötsel, miljö och foder. Det ultimata kvittot på att kycklingarna mår bra är den extremt låga antibiotikaanvändningen i Sverige.

Varför kan ni inte ändra ras till någon som växer långsammare?

– Det handlar i så fall om kycklingar som växer under en längre tid, och vi pratar om att ha dem i stallarna fem till tio dagar längre än vad vi har i dag. För en sådan kyckling går det åt mycket mer foder. Då måste man nyttja ännu mer mark för att odla foder på, och det är inte lika hållbart. Om vi kan föda upp kyckling på en något kortare tid på ett hållbart och resurseffektivt sätt ser jag inte att det skulle vara något negativt.

Vilka effekter tror du att den här rödlistningen kommer att få för er?

– Det blir väldigt förvirrande för konsumenterna att veta vem man ska lita på. Jag hoppas att vi når ut ännu tydligare och kan berätta vad vi står för. Att man kan känna trygghet i den svenska branschen och bönderna.

Under året har svensk kycklingproduktion var inblandad i flera skandaler. I våras hamnade Kronfågel i blåsväder efter Aftonbladets avslöjande om att kycklingar skållades levande och att var tredje kyckling var kontaminerad med avföring. Efter skandalen fick Leif Bergvall Hansen, vd på Scandi standard som äger Kronfågel, sparken. I september larmade myndigheter om att kycklingar kläms fast och plågas under transporten till Kronfågels slakteri i Katrineholm.

– Jag kan inte uttala mig om enskilda företag. Men vi har en nollvision vad gäller skador på djuren och det finns ingen som tjänar på att våra kycklingar inte mår bra. Vi jobbar med myndigheter, experter och forskare med parametrar som gör oss bättre och fångar upp eventuella problem, säger Jenny Andersson.

