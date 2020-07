Brasilianska storbolag sätter press på Bolsonaro – vill stoppa skövlingen av regnskog

När Brasiliens regering förra året fick genom ett efterlängtat frihandelsavtal med EU var det efter 20 år av struliga förhandlingar. Avtalet sågs som historiskt och tullsänkningarna innebar miljarder kronor i minskade avgifter varje år för handeln mellan EU och Brasilien.

En månad efter att avtalet slutförhandlats bröt de värsta bränderna på flera decennier ut i Amazonas och Brasiliens president Jair Bolsonaro valde att inte göra något åt saken. Han ville att bränderna skulle fortgå för att utöka landets jordbruksareal.

Omvärldens reaktion ledde till den värsta diplomatiska krisen Brasilien upplevt efter militärdiktaturen och flera EU-länder, bland annat Irland, ville inleda en handelsbojkott. Irland fick inte majoriteten med sig utan i stället har ett flertal EU-länder valt att inte skriva under det historiska handelsavtalet.

I slutet av juni röstade en majoritet av parlamentarikerna i Nederländernas underhus nej till avtalet. De menar att det saknas en bindande uppgörelse som tvingar Brasilien till att skydda sin regnskog för att avtalet ska gälla. Förra året tog det österrikiska parlamentet samma beslut och Belgien och Frankrike kan följa efter.

Ett av de 36 brasilianska storföretagen som skrivit under uppropet är Natura & Co som är världens fjärde största kosmetikabolag. Natura & Co äger bland annat brittiska Body shop och amerikanska Avon och är ett av de brasilianska företag som skänkt mest pengar till urbefolkningen i Amazonas.

– Vi står inför att förlora ett avtal med EU på grund av en dålig miljöpolitik. Det kan få oöverskådliga konsekvenser, säger Pedro Passos, vd för Natura & Co, till Brasiliens största dagstidning Folha da S. Paulo.

Foto: SERGIO LIMA

Ända sedan högerpopulisten Bolsonaro blev vald 2018 har skövlingarna ökat stadigt månad för månad. Enbart under juni i år skövlades ytterligare 1.000 kvadratkilometer regnskog, vilket motsvarar fem gånger Stockholms kommuns yta. Det är framför allt kött- och sojaproduktionen som ligger bakom skövlingen, men även den utökade gruvnäringen i Amazonas bidrar. Bolsonaro försvarar skövlingen av regnskogen och menar att de enda som är emot är några vänsterorienterade miljöorganisationer.

Brevet som de 36 brasilianska storbolagen skrivit under visar att Bolsonaro inte förstår sin samtid, menar de.

– Förr i tiden fanns det en grupp aktieägare som inte brydde sig om dessa frågor. Numera kräver de flesta investerare att man håller en viss standard för att de ska kunna köpa aktier eller värdepapper, säger Marcelo Bacci, ekonomichef på Suzano, ett av Brasiliens pappersmassabolag.

Bolaget som har kritiserats för att ha skövlat stora bitar mark i regionen Matopipa i Amazonas, har nu svängt och vill vara miljövänliga.

– Vi säljer pappersmassa till företag världen över och de känner också av trycket från sina kunder. Hela kedjan måste fungera på ett korrekt sätt, säger Marcelo Bacci som också skrivit under uppropet.

Den främsta kritiken i uppropet riktas mot Bolsonaros miljöminister, den 45-årige advokaten Ricardo Salles. Han menar att omvärlden inte har rätt att lägga sig i Brasiliens inre angelägenheter och uppmuntrar till mer skövling av Amazonas. I en övervakningsfilm från ett ministermöte med Bolsonaro i våras står det klart att miljöministern inte står på miljöns sida.

– Nu när media är upptagen med coronapandemin föreslår jag att vi driver genom några nya lagar som underlättar för oss i Amazonas, säger Ricardo Salles i videon.

Vad miljöministern syftar på är att ge amnesti åt de som stulit och skövlat regnskog, samt att underlätta för gruvexploatering inom urfolkens reservat.

– Det finns ingen chans att Salles kan återupprätta sin trovärdighet i Brasilien och världen. Antingen gör regeringen sig av med honom eller så kommer alla framtida beslut att ständig ifrågasättas och tas emot av misstro, säger Caio Magri, ordförande för Instituto Ethos som verkar för socialt ansvarstagande bland företag.