Brasilien vill förhandla om Opec-medlemskap

– Jag har ett besök inplanerat i Saudiarabien i mitten av året, då kan vi inleda diskussionen, säger han till Reuters.

Han tillägger att det inte är aktuellt att gå med i kartellen i år.

Brasiliens oljeindustri har tidigare avvisat propåer om att ansluta landet till Opec då de befarar att kartellen ska begränsa landets oljeproduktion.

– Det är en fråga om förhandlingar, vi måste inleda diskussioner, säger Albuquerque.

Den brasilianska energiministerns besök i Saudiarabien är planerat till juli, föranlett av att Saudiarabien är ordförande i G20.

Enligt Albuquerque ser Brasiliens oljeproduktion ut att öka till 3,5 miljoner fat per dag 2020, upp från 3,1 miljoner per dag i fjol. Målet är att öka exporten till 1,4 miljoner fat per dag, från fjolårets 1,1 miljoner, och samtidigt utöka sökandet efter nya oljekällor att exploatera.