Brasiliens ambassad ber svensk matkedja att upphöra med bojkott

I ett brev till Paradisets vd Johannes Cullberg påstår Brasiliens ambassad i Stockholm att det finns ett par andra länder i världen som använder lika mycket, eller till och med mer bekämpningsmedel, än Brasilien. Ambassaden hävdar att landet utsatts för en orättvis mediekampanj och skriver att ”nyheterna i många fall är baserade på åsikter som färgats av politiska agendor”.

– Jag tycker att ambassadens svar är komiskt. Jag undrar om de inser hur dumt det är att säga att man enligt sig själva faktiskt inte är värst i världen, säger Johannes Cullberg, vd för Paradiset.

Hans initiativ att sluta sälja brasilianska produkter har blivit en global nyhet. Den senaste veckan har intervjuer med honom delats nästan en halv miljon gånger i sociala medier i Europa och Brasilien.

– Jag är glad att vi lyckats röra runt i grytan, säger Johannes Cullberg till DN.

Han hoppas att bojkotten sprider sig och blir en modern variant av bojkotten av Sydafrikas apartheidregim.

– Nu gäller det våra barn och vår planet, säger han.

Den brasilianska ambassadens främsta argument är att länder som Kina, Japan och USA använder mer bekämpningsmedel per hektar odlad mark än Brasilien och därför bör inte endast brasilianska produkter bojkottas. Vad ambassaden bortser från är att antalet dödsoffer på grund av bekämpningsmedel är betydligt högre i Brasilien än i andra länder. Enligt ENSSER, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, registrerades 4.208 fall av förgiftningsskador under 2016 i Brasilien. Samma år dog 355 personer till följd av olyckor med bekämpningsmedel i landets jordbruk.

”Jag hävdar att dessa siffror är långt ifrån acceptabla för mig och borde inte vara för någon”, skriver Johannes Cullberg i sitt var till ambassaden.

Av de 169 bekämpningsmedel som Jair Bolsonaros regering godkänt fram till den 21 maj i år innehåller nästan hälften ämnen som organisationen Pesticide Action Network klassificeras som ”mycket farliga”. Av de medlen innehåller 24 produkter ämnen som EU har förbjudit. De svenska matkedjorna Ica, Coop och Axfood har bestämt sig för att inte ta del i bojkotten utan väntar på att EU beslutar om eventuella importstopp.

– Bojkotten kommer i stället att växa genom unga och engagerade personer som vill visa att de inte accepterar att några få ska få dra ner världen i ett svart hål, tror Johannes Cullberg.

En av de brasilianska produkter som använder mest bekämpningsmedel är apelsinjuice. En majoritet av den apelsinjuice som säljs i Sverige kommer från Brasilien.

