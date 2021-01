Brexit stoppar chaufförernas mackor – ”vi är nu i två olika regelverk”

I stort sett samtidigt som signaturen till Kalle Anka satte i gång på SVT på julafton kunde förhandlarna i Bryssel andas ut. Det omfattande handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien var äntligen klart. En avtalslös, kaosartad brexit hade undvikits.

– Det finns ingen vinnare i uppgörelsen. Att Storbritannien lämnar EU försvagar oss. Det är alltid bättre att vara tillsammans, säger Michel Barnier.

Gradvis börjar nu de väntade och oväntade effekterna märkas av att Storbritannien inte längre är med i EU:s inre marknad och tullunion.

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier på väg till i brexitförhandlingar i Bryssel, 11 november 2020. Foto: TT

Riktigt påtagligt var det för lastbilschaufförer som nyligen anlände med färja från Storbritannien till Hoek van Holland. Nederländska tullare konfiskerade folieinslagna mackor som chaufförer hade med sig, visar ett videoklipp från nyhetsprogrammen Een Vandaag.

– Är det kött i alla mackor, frågar en tullare en chaufför.

Han svarar jakande och undrar sedan om det går att ta bort köttet så han kan få tillbaka brödet.

– Nej, vi beslagtar allt. Välkommen till brexit, sir. Jag är ledsen, svarar tullaren medan chauffören skrattar uppgivet.

Michel Barnier konstaterar att svårigheter som rapporterats om efter årsskiftet till delvis beror på att rutiner med rätt tullformulär och liknande inte fungerat.

– Sådana problem löser sig inom några veckor eller månader, säger han.

Men han framhåller att relationen med Storbritannien nu är en helt annan och det gör att livsmedel, växter och levande djur måste kontrolleras.

– Som en följd av brexit är vi nu i två olika regelverk. Kontroller måste finnas på plats för att skydda hälsan och säkerheten hos konsumenter på båda sidor av kanalen. Storbritannien har samma rätt att stoppa våra smörgåsar från att komma in, säger Barnier.

Exporten av fisk och skaldjur från Skottland till EU påverkas av brexit. Leveranser som tidigare tog en dag tar nu minst tre dagar på grund av ökad administration. Foto: Andy Buchanan/AFP

Fisk- och skaldjursexportörer i Skottland har också märkt av ökad byråkrati med tulldeklarationer, hälsocertifikat och annat. Leveranser som tidigare tog en dag tar nu minst tre. Till nyhetsbyrån Reuters säger grossisten David Noble i Ayr att det kostar honom upp till 6.000 kronor om dagen att ordna nödvändiga papper och han tvekar om han ska fortsätta med sin verksamhet.

Av EU-länderna drabbas framför allt Irland, som både importerar och exporterar mycket sina varor genom Storbritannien. Krångliga leveranser har gjort att nya transportvägar uppstått.

Danska rederiet DFDS har börjat trafikera rutten mellan franska Dunkerque och irländska Rosslare. För att klara den ökade trafiken har DFDS under några månader hyrt in två fartyg, inklusive cirka 50 anställda, från Rederi AB Gotland. Överfarten tar 24 timmar, längre tid än när varorna går via Storbritannien.

M/S Visby fraktar under några månader gods mellan Irland och Frankrike för danska rederiet DFDS på grund av brexit. Foto: Roland Hejdström/Gotlandsbolaget

Avtalet mellan Storbritannien och EU omfattar varor. Tjänster, som står för 80 procent av brittiska ekonomin och där EU är britternas största exportmarknad, omfattas bara till en mindre del och omgärdas av en mängd krångliga regler.

För akademikernätverket UK in a changing Europe exemplifierar professor Sarah Hall vid universitetet i Nottingham med att professionella yrkeskvalifikationer, som ingenjör och arkitekt, inte längre erkänns ömsedigt.

”Från den 1 januari måste brittiska medborgare som vill betjäna kunder i EU, och EU-medborgare som fått sina yrkeskvalifikationer i Storbritannien, vanligtvis få dessa kvalifikationer erkända av varje enskild stat i EU”, skriver hon.

Uppgörelsen om fisket var stora stötestenen i förhandlingarna. Utfallet är att EU-ländernas yrkesfiskare de kommande fem och ett halvt åren får fortsätta ta upp fångst ur brittiska vatten, men att EU:s kvoter gradvis sjunker. Olika mycket för olika sorter. Motsvarande tillträde till EU-vatten finns kvar för brittiska yrkesfiskare. När övergångstiden är slut väntar nya förhandlingar.

En viktig fråga framöver är om EU-länderna och Storbritannien fattar beslut om statsstöd, om klimatet, om arbetsrätt med mera som är i linje med varandra eller som skiljer sig åt. En part har rätt att ta till motåtgärder om den andra parten genom sådana beslut skaffar sig konkurrensfördelar.

– Under förhandlingarna hörde vi hela tiden om hur britterna vill ha sin självständighet respekterad. Den har vi inga problem med. Men vi ber Storbritannien respektera självständigheten hos oss 27 medlemsstater, säger Michel Barnier.

Han konstaterar att EU har rätt att ställa krav på likvärdiga spelregler för varor och tjänster som exporteras till en marknad med 450 miljoner invånare.

– Hur britterna kommer använda sitt självbestämmande vet jag inte, men de måste vara försiktiga för annars blir det konsekvenser för deras möjlighet att exportera utan tullar och kvoter till vår marknad.

Tvister som uppstår ska i första hand lösas i gemensamma arbetsgrupper (det finns en mängd sådana), i andra hand i skiljedomstol.

Handels- och samarbetsavtalet EU-Storbritannien Avtalet slöts den 24 december och har godkänts av EU-länderna och Storbritannien. Sedan den 1 januari tillämpas det provisoriskt i väntan på att Europaparlamentet ska ge sitt slutliga godkännande. Det väntas parlamentet göra i februari. EU har avsatt fem miljarder euro (drygt 50 miljarder kronor) för att stötta länder, regioner och branscher som hårdast drabbas av brexit. Irland får mest, en miljard euro. 100 miljoner euro är avsatt till Sverige. Visa mer

Läs mer: Brittiska musiker kräver svar om brexit