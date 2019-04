Brist på barnmorskor tvingar sjukhus att öppna plånboken

Det är fortsatt svårt att få tag på barnmorskor i nästan alla landets regioner. Totalt 19 av 21 landsting bedömer att det är brist, enligt Socialstyrelsens senaste arbetsmarknadsenkät.

När nu sommarscheman ska läggas på sjukhus runt om i landet gör det att det blir dyrt för en del, som tvingas locka inhoppare med ordentligt tilltagna löner.

I Västernorrland kan en så kallad stafettbarnmorska, en som hyrs in via bemanningsföretag, få så mycket som 95.000 kronor i månaden. Då ingår också fritt boende samt resor till och från jobbet. Det var Allehanda.se först med att berätta.

– Det är alldeles riktigt att man kommer upp i höga summor då, säger Marju Dahmoun, länsverksamhetschef för kvinnosjukvården i Västernorrland, och tillägger att det är i nivå med vad andra regioner har betalat.

De har också behövt lägga fram liknande generösa erbjudanden till de egna barnmorskorna som väljer att stanna över sommaren.

– Inte precis samma upplägg, men de får en ersättning som är väldigt bra och det är motsvarande. Men har vi valet så vill vi gärna inte slita ut ordinarie personal och då tar vi hellre stafetter, säger Marju Dahmoun.

I Region Östergötland, på kvinnokliniken i Norrköping, har man ännu inte fått dispens från regionledningen att ta in stafettpersonal. Men det kan komma att behövas, enligt verksamhetschefen Katri Nieminen.

Den ordinarie personalen där som väljer att ta extrapass under semesterveckorna kommer att få ett påslag på sin timlön med 290 procent.

– Sedan har vi också diskussioner om att vi kan behöva extra förstärkning i form av inhyrning, men där väntar vi på dispens från regiondirektören, säger Katri Nieminen.

Medianlönen bland landstingsanställda barnmorskor är enligt Vårdförbundet 36.300 kronor i månaden förra året, räknat utan OB-tillägg eller andra tillägg. Enligt Statistiska Centralbyrån är snittet 38.700 kronor i månaden om man räknar in rörliga lönetillägg och förmåner. Den siffran är från 2017.

Alla landstings- och regiondirektörer har gemensamt med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommit överens om målsättningen att samtliga landsting och regioner ska vara oberoende av hyrpersonal sedan årsskiftet.

Martin Rödholm, samordnare för projektet på SKL, medger att man ännu inte lyckats uppnå ett oberoende i alla verksamheter.

– Man har jobbat mot en målbild 2019 och inte riktigt nått ända fram, säger han och tillägger:

– Men det är viktigt att påpeka att det här inte är ett hyrstopp vi har som mål, utan att bli oberoende av inhyrd personal.

Målet har varit att få fast och stadigvarande personal i den löpande verksamheten, men att vara helt utan hyrpersonal har det inte varit fråga om.

– Med det sagt kan det ju finnas situationer när man behöver ta in personal tillfälligt, antingen genom att hyra in eller genom att hitta andra former, som vikariat eller liknande, säger Martin Rödholm.