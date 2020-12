Brist på chaufförer försvårar leveranser i jultider

Schenkers paketchef Malin Östergren springer fram och tillbaka mellan de olika stationerna för att stötta personalen som sorterar det privatpersoner har klickat hem under Black Friday.

Mängden är överväldigande, menar hon.

– Till och med jag arbetar på golvet i dag, det händer sällan, säger hon med paket i händerna.

Bild 1 av 2 Malin Östergren är paketchef och blir även hon tvungen att rycka ut i arbete på golvet för att hinna med alla julleveranser. ”Det har varit Black Friday för oss på Schenker sedan mars”, säger hon. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 2 Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

Onlineköpen har ökat explosionsartat sedan i fjol, och särskilt under reaveckan där försäljningen ökade med 70 procent under måndagen, jämfört med samma dag under förra året.

Under våren har privatpersoner beställt mängder av målarfärg, parkettgolv och hemmagym. Det berättar Charbel El Alam som arbetar både som chaufför och förman på Schenkers åkeri i Stockholm sedan två år tillbaka.

– Men många beställer även små paket där frakten är dyrare än själva varan, säger han och skrattar.

I dag har han fått den viktiga uppgiften att köra den mindre skåpbilen i Stockholm City – bilen som ska transportera alla paket till privatpersoner. Inför kvällen har han över hundra beställningar att dela ut, förklarar han när DN besöker åkeriet.

– När vi ska lämna paketen direkt till privatpersoner uppstår det ofta problem. Inte nog med att det innebär fler stopp, du ska även synka det med att folk är på plats.

– Yrket blir allt mer tidskrävande då vi ofta får problem när folk kommer med ursäkter som att de har ”glömt” leveranstiden, säger Charbel El Alam.

Charbel El Alam har arbetat på Schenker som yrkeschaufför sedan två år tillbaka. ”Yrket förändras i takt med att vi i dag möter allt fler privatpersoner i stället för företag under våra leveranser”, berättar han. Foto: Jonas Lindkvist

Arbetet som yrkeschaufför inom fraktföretag kan vara slitsamt och fysiskt krävande, berättar han. Paketleverantörerna är tvungna att frakta paket som väger upp till 30 kilo.

– Det är klart att det känns i kroppen. Vi har ännu inga bra lösningar för hur vi ska lyckas bära dessa, säger han.

Samtidigt som mängden paket och leveranser ökar har bristen på yrkeschaufförer blivit ett allt större problem i Sverige.

Det rör främst lastbilsförare och beror bland annat på att det finns få utbildningsplatser inom transportutbildningar, enligt TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämd.

Omkring 3.000 chaufförer behöver utbildas fram till april 2021 och 50.000 inom tio år, det menar TYA som har frågat landets åkeriföretag om hur det går för dem i pandemin.

– Flertalet förare har inte kunnat förnya sitt yrkeskompetensbevis efter regeringens beslut om åttapersonersregeln och får då inte vara verksamma, säger Lasse Holm, projektledare inom kompetensförsörjning hos TYA.

Bild 1 av 2 Liksom på Schenker saknar flera stora fraktföretag som Postnord yrkeschaufförer. Men även på golvet i paketlokalen märker man av att det kan bli ont om folk inför julens leveranser, menar paketchef Malin Östergren. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 2 Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

Schenkers platschef Franco Carbaja menar att de ändå lyckas få leveranserna att gå runt trots att Schenker delat ut cirka 75 procent fler paket under dagarna efter Black Friday än under samma dagar i fjol.

– Kurvan har pekat stadigt uppåt sedan mars, men än så länge har vi inte haft brist på arbetskraft, säger Franco Carbajal.

Lastbilschauffören Fernando Moron Knapps och Schenkers platschef Franco Carbajal är överens om att det är hektiska tider inom fraktföretagen. ”Men i Stockholm ser vi ut att ändå klara det bra”, säger Franco Carbajal. Foto: Alexander Mahmoud

Utanför lokalen är flera lastbilar i full färd att rusta vagnarna med burar. Transportkedjan är lång. Från företag till terminal, vidare till spridningspunkt och sedan till ombud eller hem till mottagaren.

Charbel lastar in det sista i skåpbilen. Han hade aldrig kunnat tro att e-handeln skulle öka så pass mycket som den gjort.

Charbel El Alam berättar att det är vanligt att de blir ståendes utanför porten till privatpersoner som ska ta emot sina paket. Foto: Jonas Lindkvist

Första stoppet för Black Friday-leveranserna är på Hagagatan i Vasastan. Charbel ger sig ut i rusningstrafiken vid klockan 17 – då är det redan mörkt och trafiken är hektisk. Han knappar in telefonnumret till kvällens första kund.

Hon svarar.

– Hej, det är Charbel. Jag ska leverera ditt paket, säger han vänligt.

– Åh nej, det har jag missat. Kan du ställa paketet utanför? frågar kunden.

Charbel avslutar samtalet trevligt.

– Så här ser det ut, förklarar Charbel med ett leende för DN och kör vidare i mörkret.