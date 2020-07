Brist på hyrbilar – försäkringsbolag uppmanar att vänta med bilreparationen

Så ersätter försäkringsbolagen

Folksam (bilförsäkring stor): ersätter 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden under hyrtiden. Alternativt 150 kronor per dag.



Länsförsäkringar: Ersätter 75 procent av den totala hyreskostnaden, alternativt 100 kronor per dag.



Trygghansa (bilförsäkring stor): Ersätter 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden under hyrtiden, alternativt 150 kronor per dag i kontantersättning.



If (bilförsäkring stor): Ersätter 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden under hyrtiden, alternativt 150 kr per dag.



Paydrive: Ersätter 75 procent av dygns- och kilometerkostnaden, alternativt 150 kr per dag.