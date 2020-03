Bussbranschen i kris efter avbokningsvåg: ”Stor risk för varsel”

Det nya coronaviruset sprider stor oro inom bussbranschen. Flera företag tvingas hantera kraftiga avbokningar. I vissa fall upp emot 75 procent, enligt Sveriges bussföretag. Nu finns det en risk att företagen går i konkurs.

– Det är riktigt förskräckligt. Många företag består av familjer, så det drabbar ju allihopa då. Företagen ropar verkligen på hjälp, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges bussföretag.

1981 startades familjeföretaget Ellénius Buss, i Stockholm. Normalt sett är februari och mars högsäsong för att boka resor. För första gången ekar bussarna tomma.

– Under de senaste veckorna har vi i stort sett bara avbokat resor. Det finns en stor risk att vi behöver varsla personal. Det mest obehagliga är att allt har skett på så kort tid, säger Tobias Ellénius.

”Jag ser en stor risk att folk kommer undvika att åka buss även efter att coronakrisen är över” säger Tobias Ellénius. Foto: Jonas Lindkvist

För tre veckor sedan slutade folk att boka resor. De som redan hade gjort det ställde in med kort varsel. Tobias Ellénius uppskattar att det handlar om minst 95 procent av alla bokningar i närtid. I 17 år har han varit vd på familjeföretaget. Under hans tid har han aldrig varit med om något liknande. Samma sak gäller hans far.

– Jag startade företaget för 30 år sedan och är 72 år. Jag kan väl säga att egentligen hade man velat slippa se det här, säger Anders Ellénius.

För många småföretag handlar den närmaste tiden om att försöka överleva. Det menar Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas riksförbund.

Enligt honom får förbundet samtal från medlemmar inom alla möjliga sektorer. Till exempel restaurangidkare, torghandlare eller privata taxiförare.

– Företagen får helt enkelt trolla med knäna, säger Erik Sjölander.

I vissa fall handlar det om en minskad efterfrågan på produkter. Andra gånger blir logistikkostnaderna för dyra. Även leveranserna kan försenas eller helt och hållet utebli.

– Problemet är att om leveranserna försenas kommer kunderna att välja en annan leverantör. Oftast blir det de större bjässarna som just nu skadas mindre av coronaviruset, säger Erik Sjölander.

Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas riksförbund. Foto: Anna Lauridsen Kullafoto

Riksbanken har beslutat att låna 500 miljarder kronor till banksystemet. Syftet är att företagare ska kunna låna pengarna under coronakrisen.

Marcus Dahlsten är vd på bransch- oxh arbetsgivarorganisationen Transportföretagen. Han tycker det är positivt att Riksbanken lånar pengar till bankerna.

– Vi välkomnar alla åtgärder. Det jag däremot undrar är hur man säkrar att bankerna lånar ut pengarna? Bankerna får pengarna, men det är inte ett likhetstecken med att företagen får låna, säger Marcus Dahlsten.

Även EU- kommissionen ska bidra med pengar. Totalt handlar det om motsvarande 400 miljarder kronor i en särskild coronafond. Bland annat ska pengarna gå till små- och stora företag i medlemsländerna.

Både Anders och Tobias Ellénius hoppas på ett snabbt stöd för företagare. Risken är att det tar för lång tid. I värsta fall hinner småföretagen gå i konkurs.

– Jag tycker det är bra att det finns möjligheter att låna, men processen måste gå fort. Det här är ett problem för hela bussbranschen, vi behöver hjälp nu, säger Anders Ellénius.

Om ni tvingas lägga ner, vad händer då?

– Då blir jag och personalen arbetslös, men vi har haft ett antal bra år bakom oss i alla fall. Däremot kommer bussbranschen lida stor skada en bra tid framöver, säger Tobias Ellénius.

