Carl Johan von Seth: Allt du undrat men inte vågat fråga om lågkonjunkturen

Vad är en lågkonjunktur?

Den moderna människan har alltid levt med svackor, dåliga år och – lyckligtvis mer sällan – djupa ekonomiska kriser. Men trots lång erfarenhet och plågsamma minnen saknar vi en fast definition av fenomenet lågkonjunktur.

Statliga Konjunkturinstitutet, som ju borde veta, kallar det lågkonjunktur när aktiviteten i ekonomin understiger potentialen.

”Potentialen”? Ja, det är något av ett gummibegrepp. Ingen vet vad som är ekonomins potential vid en viss tidpunkt. Exakt vad som är lågkonjunktur blir alltså en fråga om analys och i viss mån bedömning.

Men hur märker man då att vi har lågkonjunktur?

Det är trots allt ganska enkelt att känna igen lågkonjunkturen om man träffar på den ute i verkligheten. Det hela börjar ofta med att bostadsbyggandet och investeringarna i exempelvis nya fabriker minskar. Strax därpå märks vikande försäljning hos fler företag. Ofta minskar även bankernas utlåning.

Allt detta leder också, ofta i ett lite senare skede, till att fler människor blir arbetslösa. Just det är det bästa kännetecknet på en lågkonjunktur.

Varför uppstår lågkonjunkturer?

Den frågan har haft skiftande svar genom historien – och debatten pågår än.

En del förklaringar har varit ganska långsökta. 1800-talsekonomen William Stanley Jevons utvecklade till exempel en teori om att ekonomins upp- och nedgångar orsakades av solfläckar.

Många ekonomiska svackor har haft mer påtagliga utlösande orsaker. Missväxt, till exempel. Krig har också varit en vanlig och viktig faktor.

Men ofta har lågkonjunkturens rötter funnits inom själva ekonomin. Det har varit finansiella krascher, bankkollapser, skuldkriser och valutakriser.

Går lågkonjunkturen över av sig själv?

Inte nödvändigtvis. I samband med den stora depressionen på 1930-talet kom britten John Maynard Keynes, portalfigur i modern konjunkturteori, med flera viktiga insikter i den frågan. Den viktigaste av dem var att lågkonjunkturer inte alltid är självläkande.

Ekonomin kan fastna i nedgången. Det blir en ond cirkel av minskade investeringar, sjunkande konsumtion och fler arbetslösa. Och när arbetslösheten stiger sjunker konsumtionen ytterligare, och investeringarna kan minska ännu mer.

Det har pratats om lågkonjunkturen ett tag nu, kan det bli självuppfyllande?

En annan sak som Keynes påpekade var just att människans natur, och vårt omväxlande temperament, spelar en roll. Dålig stämning och allmän pessimism är inte oviktiga ekonomiska krafter.

I amerikansk debatt har man talat om en ”vibecession” – dåliga konjunkturvibbar – det senaste året. Pessimismen har varit utbredd. Även i Sverige har hushållen varit extremt dystra.

Men dåliga vibbar måste inte bli självuppfyllande. Det går att hitta exempel på perioder då människor har varit ganska pessimistiska även i början av en högkonjunktur. Även det mönstret är en del av människans natur. Känsla och handling befinner sig kanske inte alltid på samma våglängd.

Har vi inte en lågkonjunktur nu då?

Nja. Den senaste statistiken, som ju rapporteras med viss fördröjning, visar en nedgång i svensk ekonomi. Men det är en relativt liten nedgång från ett ganska gott utgångsläge. Det kanske är lite för tidigt att slå fast att vi är inne i en lågkonjunktur.

Däremot räknar alla ekonomiska prognosmakare med att vi får en lågkonjunktur i år. Många tecken pekar i den riktningen: byggandet minskar, investeringarna bromsar, bankernas utlåning krymper snabbt, konsumtionen viker och dessutom är alltså det allmänna stämningsläget rätt mörkt.

Om det finns någon ljuspunkt är det att arbetslösheten fortfarande sjunker. Men arbetsmarknaden är också typiskt sett den sista dominobrickan som faller.

Vad betyder ”stagflation”?

Under lågkonjunkturer brukar inflationen vara låg. Ekonomins hjul rör sig bara långsamt, och vanligtvis betyder det också långsamma prisökningar.

Men under vissa perioder får man det värsta av två världar – snabba prisökningar och hög arbetslöshet. Kombinationen av lågkonjunktur och hög inflation fick namnet stagflation under 1970-talet, då stora delar av västvärlden hade just det problemet. Läget i världsekonomin nu gör att en del har befarat stagflationens återkomst.

Kan man inte förhindra lågkonjunkturen?

Jo, politiken kan både hindra och lindra lågkonjunkturer.

Vi brukade faktiskt ha betydligt fler lågkonjunkturer, med tätare mellanrum. Sverige hade 14 stycken under åren 1850–1899. De blev stegvis färre under 1900-talet. Bättre och stabilare matförsörjning är en förklaring. Fred och internationell stabilitet är en annan. Dessutom var de finansiella systemen väldigt svajiga förr.

Lågkonjunkturer har blivit ovanligare Andelen av olika tidsperioder som svensk ekonomi har befunnit sig i lågkonjunktur. Rodney Edvinsson, Stockholms universitet/DN:s beräkningar.

Men en viktig förklaring är också att staten har vuxit och blivit ett stabiliserande inslag i ekonomin. Statens aktiviteter svänger nämligen inte lika snabbt och nyckfullt som hos företagen och hushållen. Dessutom kan staten på olika sätt kompensera för nedgången i resten av ekonomin. Sådant hjälper.

Å andra sidan kan politiken bidra till en lågkonjunktur. Så kan man säga att vi har det nu. Riksbanken höjer räntorna för att bromsa ekonomin, och försöker stoppa den inflationsboll som har satts i rullning det senaste året.

Det är aktiv politik, bestämd utifrån det uppdrag Riksbanken har fått. Att stabilisera inflationen ses helt enkelt som viktigare än att undvika en lågkonjunktur.

