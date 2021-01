Carl Johan von Seth: Checkar, kuponger och rabatter – så funkar de nya krisåtgärderna

Utanför gatumarknaden i Chuncheon i Sydkorea hängde en stor banderoll:

”Låt oss spendera krisbidragen i våra kvarter!”

Regeringen i Seoul hade just skickat ut en ny sorts kupong till alla hushåll i landet. En familj på tre personer fick motsvarande knappt 7.000 kronor, som bara kunde spenderas under sommarmånaderna och inom den egna kommunen. Kupongerna gällde inte i e-handeln, på barer eller i större butiker.

Under pandemin har fler länder uppfunnit nya former av krisstöd till hushållen.

I april fick de flesta amerikaner en stimulanscheck på 1.200 dollar – det var, till skillnad från i Sydkorea, vanliga pengar utan finstilta villkor. Inom kort kommer en ny omgång på 600 dollar.

Som en del av sitt jättelika räddningspaket planerar Joe Biden dessutom ytterligare utbetalningar senare i vår: 1.400 dollar till de flesta vuxna amerikaner.

Hongkong, Japan och Serbien har haft liknande upplägg, även om motiven har skiftat. Med USA:s begränsade välfärdssystem och dysfunktionella partipolitik har det visat sig enklast att skicka ut checkar snarare än att skapa nya skyddsnät.

Det är en paradox att just det konservativa amerikanska politiska systemet har nått en så radikal ekonomisk lösning. Checkarna liknar en form av medborgarlön. Tillsammans med andra utbetalningar har de gjort enorm skillnad i ekonomin, men det mesta tyder också på att åtgärden är trubbig. Hög- och medelinkomsttagare har sparat det mesta av pengarna.

Storbritanniens regering hör till dem som har testat kombinerade konsument- och branschstöd. Krograbattprogrammet ”Eat out to help out” är ett exempel. Upplägget var att staten tog halva restaurangnotan, upp till en viss gräns, när folk åt ute på måndagar, tisdagar och onsdagar under sommarmånaderna.

”Eat out to help out” blev feltajmat. Efteråt visade det sig att staten i praktiken subventionerade smittspridning och bidrog till den andra vågen. Det har i sin tur har bekräftat invändningarna mot liknande stimulansförslag i andra länder: Den ekonomiska krispolitiken ska inte motarbeta smittskyddet.

De flesta europeiska länder har hittills också föredragit att laborera med mer konventionella åtgärder. Skattesänkningar, generösare socialförsäkringar och korttidsarbete, inte minst. Utbetalningar av amerikanskt snitt har inte setts om nödvändiga.

När pandemin väl ebbar ut kan det ändå finnas skäl att snegla på andra lösningar. Särskilt den sydkoreanska modellen har viss lockelse. En utvärdering från universitetet i Seoul tyder på att planen fungerade: Hårt drabbade småföretag fick en skjuts.

Enstaka försök med liknande stimulanskuponger – det har testats förr i Japan och Taiwan – pekar på att de också kan vara skapligt effektiva. Som stimulansåtgärd är det åtminstone inte sämre än breda inkomstskattesänkningar, som ju planeras i Sverige nästa år.

Det som utmärker pandemikrisen är att den överallt har slagit hårt mot just småföretag i den sociala ekonomin. Industrin och stora delar av ekonomin i övrigt har hittills klarat pandemin förvånansvärt bra. De behöver inte mycket hjälp att återhämta sig.

Färsk svensk konkursstatistik ger en fingervisning om katastrofen i de utsatta branscherna: främst hotellen och resebranschen, men även restauranger och kläd- och skobutiker har drabbats hårt.

Många ekonomer har betänkligheter kring riktade branschstöd. Stimulanspolitiken efter finanskrisen var brett inriktad. Risken är annars att politiken ger konstgjord andning åt företag som är dödsdömda. Det kan också hindra oundviklig omställning och nyföretagande på andra områden.

I en DN-intervju i veckan pekade Lars Calmfors bland annat på vi kan få mindre butikshandel och affärsresor även efter pandemin. Det verkar troligt. Målet kan inte vara att rädda alla hotade företag.

Läs mer: Lars Calmfors: Svåra avvägningar när stöden ska trappas ned

Men det finns också stora värden i den kontaktnära ekonomin som gör det värt att ge den extra stöd under en rehabilitering efter viruskaoset. Servicenäringarna fyller en viktig funktion som arbetsmarknad för unga och utrikes födda.

Kuponger av sydkoreansk modell – giltiga under en begränsad period hos småföretag med någon form av fysisk försäljning – ger dessutom ett visst naturligt utlopp för konkurrens och konsumentmakt. Det gäller inte alla stöd som nu är i bruk.

Dessutom finns den politiska dragningskraften. Kuponger och checkar, och kampanjer som ”Eat out to help out”, smäller högre än sänkt moms och förstärkta jobbskatteavdrag.

Fler regeringar lär därför lockas av att kunna stå värd för ett slags nationell köpfest för småföretagen när pandemin är över.