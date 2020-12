Carl Johan von Seth: Därför är 2021 uppdukat för ekonomins revansch

Under 2020 har världens ekonomier gått ned och upp och ned igen i en halsbrytande hastighet. Hur snabbt kan det gå upp när massvaccinationerna börjar ge effekt under 2021?

Frågan är kanske lite för tidigt väckt. Pandemivintern är inte slut. Inom kort kommer det första vaccinet förhoppningsvis att ge trygghet åt de känsligaste äldre. Det kommer att rädda liv. Men den kollektiva effekten dröjer.

Under hela året har de ekonomiska bedömningarna lidit av närsynthet. Först underskattades pandemins effekter alldeles fatalt. När börserna sedan rasade uppstod ett svart hål av pessimism, som strax därpå övergick i önsketänkande i takt med att smittan klingade av under sommaren.

Den dominerande synen just nu är att den andra smittvågen kommer att vara hanterbar rent ekonomiskt. Så ser det faktiskt ut nu. Hittills. Men även det kan visa sig vara en hägring. På kort sikt är ekonomins utsikter osäkra, särskilt med tanke på den nya brittiska virusstammen.

Men lite längre fram finns ändå ett påtagligt hopp. Om vaccinationsplanerna håller skapligt och även nya virusstammar kan bekämpas fram till sommaren är den ekonomiska återhämtningen inom räckhåll.

Tre faktorer talar för att det kan gå snabbt, snabbare än många prognosmakare tror.

Ett första tecken på det är den försmak av normalisering som vi fick under sensommaren. Tillväxten studsade då tillbaka på ett sätt som överträffade alla förväntningar. På kort tid tog svensk ekonomi igen mer än hälften av vårens tapp.

Arbetslösheten – som de flesta bedömare trodde skulle fortsätta uppåt under hösten och vintern – vände ner redan i augusti. Sedan dess har den fortsatt att sjunka.

Det gäller inte bara Sverige. Fransk ekonomi studsade tillbaka och växte med nästan 19 procent under tredje kvartalet i år. Den återhämtade fyra femtedelar av vårens ras.

Ekonomierna har alltså visat en oväntad spänstighet. Det skiljer pandemikrisen från till exempel finanskrisen, som aldrig ledde till samma snabba ras men som i stället blev mer segdragen. Om man fick välja mellan de två – en kort och omskakande chock eller trassliga systemproblem som behöver tid för verka ut – är det snabba förloppet det minst dåliga.

En andra faktor som talar för att återhämtningen kommer att gå bra är att pandemikrisen har slagit mot jämförelsevis stryktåliga branscher och regioner.

Storstäderna och särskilt Stockholm har hittills haft det värst. Hotellen och restaurangerna sticker ut mest, medan industrin går bra.

Den tendensen är den motsatta från tidigare lågkonjunkturer, som typiskt sett har slagit mot investeringar, byggbransch, tillverkning – och de regioner som är mest beroende av just tung industrin.

Hotell- och restaurangbranschen har förmodligen lättast att resa sig. Tvära kast mellan säsongerna hör till villkoren där. Även ett normalt år är det många företag som tar ner skylten – och ännu fler som öppnar dörrarna för första gången. Nyföretagandet är nästan dubbelt så högt som bland tillverkningsföretag.

Det kan också vara så att storstäderna tål smällen bättre än andra platser. Om man igen fick välja – mellan att bli av med jobbet i Stockholm eller Sandviken – är huvudstaden förmodligen att föredra. Det är större ruljans på arbetsmarknaden i storstäderna. Om inte annat är det lätt att hitta en lämplig utbildning i väntan på bättre tider.

En tredje faktor har att göra med att den ekonomiska krisens själva grund – viruset sars-cov19 och den hemska sjukdom som det kan leda till – kan övervinnas. Åtminstone i någon mån.

Både WHO och Folkhälsomyndigheten varnar visserligen för att en del åtgärder mot pandemin kommer att behöva finnas kvar ett tag. Så blir det nog.

Men som Konjunkturinstitutet nyligen konstaterade i en djupdykning kring pandemiinsatserna är det inte alla smittåtgärder som slår stenhårt mot ekonomin. Att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom, testa och smittspåra och undvika den mest riskabla trängseln kan vi fortsätta med utan att det påverkar ekonomin nämnvärt.

Viruset behöver inte utrotas helt för att livet ska bli normalt. Den dagen vi kan göra både vardagliga och festliga saker utan att känna virusskräck eller dåligt coronasamvete kommer lättnaden också att bli stor.

Det skiljer pandemikrisen från andra besvärliga lågkonjunkturer. När tog 1990-talskrisen, eller finanskrisen, egentligen slut? Det fanns vissa vändpunkter som går att se i backspegeln, men aldrig någon upplösning som var kännbar i stunden.

Nästa års mest intressanta fenomen att spana på blir därför vårt beteende, och ekonomins gensvar, när känslan av befrielse börjar infinna sig. Det finns ingen bra parallell i modern historia. Inget att luta en tillväxtprognos mot.

Men man kan spekulera i att det blir en ordentlig injektion när alla uppskjutna planer och uppdämda behov kan förverkligas igen. När det – förhoppningsvis – sker är hushållen också redo.

Sparandet under pandemin har varit högt. Under årets tre första kvartal har svenskarna satt in dubbelt så mycket pengar på sina bankkonton som normalt. En mindre del av det beror på att många sålde aktier och fonder under våren. Men mycket är nya pengar som har sparats på hög, och som kan spenderas snabbt.

Att både börserna och bopriserna hittills har hållit sig uppe kan också ge extra energi åt firandet. Nedgångar på aktie- och bostadsmarknaderna är annars ett extra besvär under lågkonjunkturer. Många känner sig fattigare och uppträder mer försiktigt, vilket sänker ekonomin. Det kan vi slippa nu.

Precis som vaccinet inte blir någon mirakelkur är det nog heller ingen ekonomiskt sagoland som inträder nästa år. De flesta bedömare har tagit fasta på erfarenheterna från historiska nedgångar: De brukar få bestående konsekvenser för ekonomin och för människor.

Den normalitet som ekonomin kan återgå till hade förstås också brister. Arbetslösheten i Sverige var hög redan innan pandemin. Och klyftorna på arbetsmarknaden har knappast blivit mindre det senaste året.

Efter pandemin finns också risk för en ekonomisk baksmälla. Många drabbade företag som har överlevt kommer att vara djupt skuldsatta. Det gäller även många stater – i mindre grad den svenska.

Det stora dilemmat för finansministrarna i världen blir det här: När behöver rena krisåtgärder dras in, och vilken typ av stöd behöver ekonomierna efteråt? Efter finanskrisen drog många lärdomen att stimulanser inte ska dras tillbaka för tidigt.

Att det misstaget finns så färskt i minnet talar också för att politiken kommer att ge ett bättre stöd, och bana väg för en starkare återhämtning, under 2021 och framåt.