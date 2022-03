Carl Johan von Seth: Därför tjänar inte Putin på högre oljepriser

Den ryska federala staten är, om man hårdrar lite, i praktiken ett oljebolag. Vd heter Vladimir Putin. Till ungefär 40 procent finansieras hans budget av exportinkomster från olja, gas och andra bränslen. Förra året handlade det om 123 miljarder dollar som strömmade in.

Högre priser ger därför mer intäkter till staten. Och till Rysslands militära apparat. Det gäller under normala omständigheter.

Men när oljepriset nu stiger (även om det i veckan har sjunkit tillbaka) gynnar det faktiskt inte Putins krigsmaskin. Varför inte?

De senaste veckorna har Nordsjöoljan som mest kostat nästan 140 dollar per fat, en fördubbling jämför med priset i slutet av förra året. Ryssland säljer inte Nordsjöolja, utan i huvudsak Uralolja som betingar ett aningen lägre pris. I normala fall handlar det om några dollar mindre per fat.

Hela den ryska oljesektorn skakas nu av bakslaget. Fulltankade tankfartyg tvingas lämna hamnarna utan att ha någon destination eller köpare.

Men sedan invasionen av Ukraina har ryska leverantörer haft svårt att hitta köpare. USA och Storbritannien har stoppat importen, men det är faktiskt inte det avgörande. Många stora oljebolag vill inte längre handla av ryssarna. Fraktbolagen vill inte hämta den. Bankerna och försäkringsbolagen vill inte heller stå bakom affärerna.

Det har slagit stenhårt mot den ryska oljeexporten, på två sätt.

För det första har ryska leverantörer tvingats rea ut sin olja på världsmarknaden. Prisskillnaden mot Nordsjöolja har vuxit från några enstaka dollar till 26 dollar per fat. När norska oljeproducenter på onsdagen fick knappt 100 dollar för ett fat fick alltså de ryska bolagen nöja sig med 74 dollar.

Ryska oljan reas ut Prisnedsättning i dollar per fat Uralolja, jämfört med Nordsjöolja. Källa: Neste och Thomson Reuters

För det andra har försäljningsvolymerna rasat. Rysslands normala oljeexport är 7,5 miljoner fat per dag. Men under förra veckan levererades bara 4,5 miljoner fat per dag till världsmarknaden, enligt en uppskattning av Energy Intelligence.

Hela den ryska oljesektorn skakas nu av bakslaget. Fulltankade tankfartyg tvingas lämna hamnarna utan att ha någon destination eller köpare. Lagren är på väg att fyllas upp. Produktionen måste minska, men det är både dyrt och besvärligt att ställa om.

På lite längre sikt kan det gå att hitta nya köpare. Men både transporterna och finansieringen förblir ett problem. Det går inte att skicka allt till Indien. Infrastrukturen finns inte där och raffinaderierna klarar inte Uraloljans egenheter.

Fram till att allt sådant har löst sig har Ryssland stora problem. Oljan och bränslet levereras fortfarande genom pipeline och ett och annat tankfartyg till EU. Pengarna går till Putins kassa.

Men det är alltså inte så att Ryssland tjänar på oljeprisrallyt. I praktiken är det tvärtom: Oljepriserna stiger därför att den ryska oljan rasar.

Läs mer:

Ryssland hotas av statsbankrutt

Michael Winiarski: Putins villfarelser satte krokben för ryska krigsplanen