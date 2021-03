Carl Johan von Seth: Flygande bilar, kändisar och snabba börsklipp – nu även i Sverige

Börshajen i en av dramatikern Thomas Shadwells pjäser kränger aktier i några ovanligt lovande bolag. Bland annat ett som utvecklar blixtsnabba flygtransporter med en genial, visserligen oklar, teknologi.

Shadwell drev med aktiehandeln när den var alldeles ny och pågick kring Exchange Alley i London. Det var sent 1600-tal. Redan då fanns begreppet bubbla.

De riktiga bolagen hette saker som Company for Making Hollow Sword Blades in the North of England. Trots namnet var bolaget under långa perioder ett finansiellt skal, utan riktig verksamhet. Genombrottet kom när det ömsade skinn till Söderhavskompaniet. Och i den inkarnationen stod företaget i centrum för den stora Söderhavsbubblan som sprack 1720. Många ruinerades när pyramidspelet kring bolagets aktier rasade ihop.

Då framstod de finansiella marknaderna som en nyupptäckt form av alkemi. Teknikoptimismen var stark, aptiten på snabba börsklipp bottenlös. Bedragarna trängdes i kaffehusen. Knep som i dag är brottslig insiderhandel och marknadsmanipulation utforskades för första gången.

Ibland var allt som behövdes för att få aktien att flyga någon känd profil och en skicklig mäklare.

Ett företag lär ha haft ett namn i stil med ”Kompaniet för att driva ett företag av stor nytta, vilket ingen ännu får veta vad det är”.

300 år senare är just den idén faktiskt på uppsving. Hela konceptet med det som kallas Spac är just ett grandiost projekt vars innehåll tills vidare är okänt.

Spac är en form av uppköpsskalbolag. Kapital samlas in som till vilket aktiebolag som helst. Sedan börsnoteras det. Men företaget har ingen produktion, inga anställda. Pengarna sitter på ett konto till dess att ägarna hittar ett lämpligt, onoterat företag att suga upp i sitt tomma skal.

På det sättet hamnar det riktiga företaget på börsen. Spac är helt enkelt en metod för börsnotering.

Vilket skulle vara ganska oskyldigt om det inte vore för den starka mani som har uppstått kring fenomenet det senaste året.

Från att ha varit ett högst marginellt fenomen har antalet uppköpsskalbolag exploderat på de amerikanska börserna. De senaste 15 månaderna har 500 stycken samlat in runt 156 miljarder dollar under sina skal, enligt en sammanställning av Bloomberg.

Hip-hopartisten Cassius Cuvée, vars nya singel heter ”SPAC dream” har investerat i runt 50 av dem och gjort flera snabba klipp. Kontot Spacguru har på kort tid samlat på sig 70.000 följare på Twitter. Idrottsprofiler och medienamn har hoppat på och startat egna upplägg. Som alltid finns initiativtagare, mellanhänder och rådgivande banker som förser sig med en fet bit av kakan.

Ett tydligt symtom på måttlösheten har varit aktiekurserna. Många Spacar har handlats till värden en bra bit över de underliggande tillgångarna.

Det är snurrigt. Fram till dess att det sker ett uppköp är en Spac bara en hög med pengar. I praktiken har folk betalat 150 kronor för att få ha 100 kronor på ett sparkonto, i förhoppning om att pengarna ska placeras på ett genialt sätt. En renare form av spekulation får man leta efter.

Sedan har vi förstås uppköpen. Inte mindre än två bolag som sysslar med ett slags flygande taxi har börsnoterats genom upplägget.

Ett av dem är Archer, som fortfarande testar prototyper av små elektriska flyg. Det värderades i fjol till 16 miljoner dollar. I samband med Spac-uppköpet blev värderingen 3,8 miljarder – en uppgång med nästan 24.000 procent.

Thomas Shadwell hade skrockat gott.

Nyheten kom på tisdagskvällen att det första uppköpsskalbolaget nu är på väg att börsnoteras i Stockholm. Nya regler trädde i kraft i februari som gör det möjligt.

Det är investeringsbolaget Bure som ska sätta ihop det första upplägget. 3,5 miljarder kronor skrapas ihop och sätts på börsen under namnet ACQ. Som ett tomt påskägg.

Senast 36 månader efter börsnoteringen måste det fyllas med godsaker, alltså ett riktigt företag som blir själva verksamheten.

Tajmningen kunde kanske vara bättre. Spac-index, alltså uppköpsbolagens sammanvägda aktiekurser, har i USA sjunkit med 20 procent sedan toppen i februari.

Det senaste årets Spac-cirkus i USA har drivits på av extrema kursökningar, särskilt i bolag med vindunderliga utsikter men obefintliga vinster.

Nu är börserna lite skakigare. De febrigaste excesserna har svalnat. Trenden kan alltså vända innan den på riktigt har kommit till Sverige.

