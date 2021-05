Carl Johan von Seth: Fyra mysterier om ekonomin under pandemin

Tillförlitlig statistik kan vara en fråga om liv och död. Ta till exempel den brittiska smittspårningen som havererade efter ett misstag i en excelfil förra året. Enligt en forskningsstudie kan den tabben ha orsakat 1.500 dödsfall i covid.

Ekonomiska data rymmer sällan samma blodiga allvar. Men statistiken är viktig. Världsbankens nya årliga utvecklingsrapport handlar uteslutande om hur välfungerande statistikinsamling kan göra livet bättre för människor, särskilt i fattiga länder. Bra beslut kräver bra underlag.

Under pandemin har statistiker och ekonomer i Sverige arbetat hårt för att upprätthålla ett tillförlitligt flöde av siffror kring samhällsutvecklingen. På vissa områden har det varit svårt. Tillväxt, arbetslöshet, inflation och statsfinanser har hamnat i en ovanlig röra under viruskrisen. Och i vissa frågor famlar de i dunkel.

Här är några av de saker vi ännu inte vet.

Hur hårt drabbades egentligen ekonomin?

Svensk ekonomi krympte förra året med 2,8 procent, enligt Statistiska centralbyråns beräkningar. Det tappet ligger väldigt nära utvecklingen i Finland och Danmark medan snittet i EU var betydligt värre – 6,1 procent.

Vad som sällan nämns i rapporteringen är att alla dessa siffror är preliminära. Först i november i år kommer den första riktiga tillväxtsiffran för 2020. Även efter det fortsätter SCB att revidera statistiken i takt med att underlagen förbättras.

Bruttonationalprodukten är en hisnande summering av vad ett helt land ägnar sig åt. Den övningen är inte är så lätt ens i vanliga fall. Under pandemin har det uppstått nya knepigheter särskilt inom välfärdens ekonomi. Det har varit färre besök på vårdcentraler, många färre operationer, färre barn i förskolan och i skolan. Färre äldre har begärt hemtjänst.

Kommer det med i bnp-tappet? Det ska det göra, när allt är klart. Svenska SCB har kommit en bra bit i beräkningarna. Men länderna har använt olika provisoriska kalkyler, och revideringarna framöver kan bli stora. Än så länge är det vanskligt att jämföra siffrorna.

Landar statens pandeminota på över 400 miljarder?

Pandemin har kostat världens ekonomier astronomiska belopp. Men alla sammanställningar som hittills har gjorts bygger på ett träsk av osäkerheter och svårjämförbara storheter.

Sveriges regering har under våren sagt att staten har satsat över 400 miljarder kronor på olika åtgärder i pandemin. SCB och Ekonomistyrningsverket har helt andra – och mycket lägre – uppskattningar. I en sammanställning ringar Ekonomistyrningsverket in statliga utgifter för 150 miljarder kronor under året 2020, plus skattesänkningar på ungefär 60 miljarder.

De stora osäkerheterna ligger i vad pandemin kommer att kosta i år. Vilket ju ingen kan veta. Men här har statliga Konjunkturinstitutet också räknat med betydligt lägre belopp än regeringen. Summan 400 miljarder kronor är alltså en gissning. Sannolikt i överkant.

Är arbetslösheten 9,5 eller 8,2 procent?

Arbetslösheten hör till de stora mysterierna under pandemin. Arbetsförmedlingen – som summerar antalet arbetslösa som har skrivits in hos myndigheten – redovisade i veckan en fortsatt sjunkande trend med siffran 8,2 procent.

Men det är SCB som mäter vår officiella arbetslöshet genom enkäter. Den var 9,5 procent i mars, med en trend som i stället pekar uppåt. Här spökar inte bara pandemin. En stor omläggning i SCB:s mätmetoder gör läget suddigare. Med oläglig tajmning precis efter årsskifte infördes nya frågor och kategorier. Frågan ”har du sökt arbete?” ändrades till ”har du sökt eller försökt hitta arbete?”.

Statistikerna på SCB varnar för övertolkningar av de nya siffrorna. Storbanken Nordeas analytiker har gått så långt som att döma ut statistiken helt.

Fast det är inte alls säkert att Arbetsförmedlingens siffror är bättre. Under finanskrisen underskattade myndigheten arbetslösheten bland unga. Även nu är det ungas arbetslöshet som driver SCB:s siffror uppåt. Var den egentliga arbetslösheten befinner sig, och vart den är på väg, är just nu sällsynt osäkert.

Hur hög har den riktiga inflationen varit?

Inflationen under pandemiåret 2020 var, mätt enligt det som kallas KPIF, exceptionellt låg. Men det blev också exceptionellt svårt att mäta prisökningarna när många tjänster och varor i praktiken försvann. Det var knappt någon som flög eller köpte paketresor. I stället exploderade konsumtionen av munskydd, och vi grillade korv i stället för att äta på lunch på krogen.

Inflationen räknas ihop utifrån en fiktiv varukorg som ska innehålla ungefär det som vanliga svenskar köper varje år. Den varukorgen ändrades ganska drastiskt och Riksbanken räknar med att det orsakade ordentliga felmätningar. Den egentligen inflationen var högre. I flera år framåt kommer siffrorna att vara extra röriga.