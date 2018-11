Borde kejsaren hängas?

Den 9 november 1918 börjar frågan bli brännande. Vilhelm II meddelar sin abdikation från det tyska kejsardömets tron. Inom två dagar undertecknas stilleståndsavtalet.

Första världskriget är äntligen slut.

Men nu börjar den stora debatten om hur rättvisa ska skipas efter ett krig som sprängt tre imperier i bitar, lämnat stora delar av Europa i ruiner och ödelagt en blomstrande världsekonomi.

8,5 miljoner soldater är döda.

Kejsarens öde är en sak. Inför vapenstilleståndet diskuteras den minst lika angelägna frågan om krigsskadeståndet. Den debatten kommer att sluta illa. Alla blir skyldiga alla enorma belopp, och framför allt läggs en övermäktig skuldbörda på det som återstår av Tyskland.

De ekonomiska följderna av både kriget och freden kommer att visa sig ödesdigra.

Här behöver vi göra ett hopp fram i tiden, till den efterföljande sommaren 1919, där vi finner en ung tjänsteman från det brittiska finansdepartementet som med stigande oro betraktar förhandlingarna om fredens villkor på nära håll. Han kommer att spela en huvudroll i efterspelet.

I ett brev till sin mamma skriver han att han känner sig ”deprimerad av ondskan” omkring honom. Han fortsätter: ”Freden är skandalös och omöjlig och kan inte leda till något annat än olycka.”

John Maynard Keynes Foto: TT

John Maynard Keynes heter tjänstemannen och akademikern som snart gör sitt första framträdande på världsscenen med boken ”The economic consequences of the peace”. Under kriget hade han en framträdande roll i den brittiska regeringen. Men i slutskedet av förhandlingarna i Versailles säger han upp sig.

Hans kritik är förkrossande mot ”De fyra stora”, alltså förhandlarna från Frankrike, Storbritannien, Italien och USA. Särskilt den franske premiärministern Georges Clemenceau – alltid iklädd grå mockahandskar – beskrivs i boken som en hämndlysten girigbuk.

President Woodrow Wilson är en besvikelse i Keynes ögon.

”Europas framtida liv var inte deras angelägenhet; dess möjlighet till uppehälle var inte deras oro. Deras företag, goda som onda, handlade om gränser och nationaliteter, maktbalans, imperialistiska anspråk, om försvagandet av en stark och farlig fiende, om hämnd och om att lyfta ett outhärdligt finansiellt ok från segrarna till den förlorandes axlar.”

David Lloyd George, David Lloyd George, Georges Clemenceau och Woodrow Wilson, 1919.

Boken blir en internationell försäljningssuccé och skapar omedelbart kontrovers när den kommer ut hösten 1919. Republikanska kongressledamöter i USA använder den i sin kritik mot president Wilson, som inte lyckas vinna stöd för fredsavtalet. Lenin och Trotskij sätter upp boken på sin läslista. Keynes etablerar sig som ekonom i den internationella debatten och fortsätter att vara en helt central figur i nästan tre decennier framåt.

Det var Tyskland själv som hade etablerat principen om skadestånd efter kriget mot Frankrike 1870–1871. Då betalade de förlorande fransmännen höga belopp.

Tidigt under vapenstilleståndets höst 1918 räknar därför de franska såväl som de italienska ledarna med att skadestånden från Tyskland snart ska rulla in och läka deras blödande statsfinanser.

Storbritanniens premiärminister David Lloyd George går samtidigt till val – och vinner – på att kräva stränga fredsvillkor och ”full gottgörelse” från Tyskland.

När sådana slagord senare omsätts i konkreta anspråk blir Keynes förskräckt. I sin bok går han igenom krigets verkliga ekonomiska förluster: 2.479 brittiska handelsfartyg sänkta av tyska ubåtar, tre medelstora franska städer helt jämnade med marken, stora jordbruksarealer i Belgien fördärvade. Och så vidare.

Enligt hans uppskattningar summerar skadorna till över 2 miljarder pund, vilket han bedömer kommer att överskrida Tysklands betalningsförmåga.

Samtidigt räknar Keynes med att Versaillesfredens upptrissade anspråk på förloraren i praktiken motsvarar 8 miljarder pund, alltså fyra gånger vad Tyskland maximalt klarar att betala. Dröjsmålsräntan sätts till 5 procent. Med tanke på den tyska ekonomins krympta kapacitet ses fredens finansiella villkor som en katastrof.

”Storbritanniens och Frankrikes företrädare riskerar att fullfölja det fördärv som Tyskland påbörjade”, skriver Keynes.

Han är inte ensam om att protestera mot de skyhöga krigsskadestånd som krävs av Tyskland.

Men han är först, och han bidrar starkt till att tidigt etablera bilden av Versaillesfreden som en orimlighet och ett misslyckande. Det gäller naturligtvis inte minst i tysk offentlighet.

Han beskriver hur revanschismen och Europas koloniala fantomsmärtor lägger hinder för en hållbar fred. Ekonomiska faktorer förbises helt, slår Keynes fast. Det råder svält på kontinenten. Vad som krävs är ansträngningar för att återställa europeisk ekonomi: kol, stål och spannmål. Men ingen vid förhandlingsbordet ägnar en tanke åt hur det ska ske, skriver Keynes.

Han får rätt i flera avseenden. Det gäller särskilt slutsatsen att första världskriget skulle sätta punkt för en unik ekonomisk epok.

Det finns ett tydligt före och efter det stora kriget. Efter freden studsar den globala ekonomin inte tillbaka till sin tidigare expansiva bana. Världsmarknaderna återhämtar sig aldrig, och det finansiella systemet blir sig heller inte likt. Guldmyntfoten hade hjälpt en öppen handel under decennier. Efter krigsutbrottet haltar den.

När den tyska regeringen börjar betala skadeståndet år 1921 urartar det också snabbt. Stora mängder sedlar trycks för att köpa den utländska valuta som krigets vinnare kräver i ersättning. Den tyska valutans värde sjunker följaktligen mot botten.

Hyperinflationen är snart ett faktum, och den tyska Weimarrepubliken hamnar i djup kris 1923.

Ledarna samlades i spegelsalen på slottet Versailles i Frankie för undertecknande av fredsavtalet den 28 juni 1919. Foto: AP

Vad som följde sedan kan man däremot inte säga att Keynes direkt förutsåg.

Visserligen använde Hitler Versaillesfredens hårda villkor för att piska upp hat och krigslystnad. Men vid tiden då nazisterna grep makten hade Tyskland bara betalat en liten bråkdel av krigsskadeståndet.

Flera ekonomiska förlopp ingick i förspelet till Hitlertyskland och andra världskriget. Ett var hyperinflationen, ett trauma som fortfarande sägs bidra till tyskarnas inflationsskräck.

Men det var 1930-talets depression – också en följd av de misslyckade försöken att få ekonomin på fötter efter kriget – som rev i samhällsväven.

Historikern Adam Tooze har ifrågasatt om ”The economic consequences of the peace” gjorde någon nytta. Kanske blev Keynes apokalyptiska profetia snarast självuppfyllande. Bitterheten i Tyskland lär åtminstone inte ha dämpats av hans retorik.

Andra historiker har i efterhand dessutom nyanserat den nattsvarta bilden av förhandlingarna i Versailles.

Men Keynes fick i alla fall rätt i bemärkelsen att andra världskriget rundades av på ett diametralt annorlunda sätt.

Efter freden 1945 gick britterna, fransmännen och amerikanerna in för att återuppbygga europeisk ekonomi, knyta ihop Västeuropa, läka världshandeln och få till stånd den försoning på kontinenten som uteblev första gången.

De nazistiska förövarna ställdes inför rätta, och hängdes.

Kejsar Vilhelm II? Han klarade sig.

John Maynard Keynes, tredje från vänster, 1944. Foto: AFP