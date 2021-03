Carl Johan von Seth: ”Lilla Suezkrisen” ger en utsökt bild av läget i världsekonomin

Ever Given är inte så mycket en båt som en flytande ö av stål. Som en av världens största klarar hon att bära 20.000 containrar. Hur många bananer motsvarar det? Nästan en miljard stycken, om man packar klasarna tätt.

Efter att ha suttit fast med sin bulb i Suezkanalens östra bank i snart en vecka har hon äntligen kommit loss. Under tiden har proppen i kanalen, vars fraktvolym lär vara värd ungefär 10 miljarder dollar om dagen, orsakat en mindre kris i världshandeln.

Suez är länken som binder ihop Asien och Europa. Det är en väldigt påtaglig flaskhals i världsekonomin. Men det är också bara en av de ömma punkter som pandemikrisen just nu trycker på.

2021 verkar rent av bli flaskhalsarnas år. I fraktbranschen märktes det långt innan stoppet i Suez.

Att skicka en container från Kina över världshaven till Europa brukar kosta nånstans kring 15.000 kronor. Men under pandemin, och särskilt sedan sent i höstas, har priset stigit mot 50.000, och ibland betydligt mer än så.

Ever Givens grundstötning ger fraktbolagen skäl att göra ytterligare påslag. Fakturan betalas förstås av industrin och konsumenterna.

Problemet är ungefär detta: I världen finns ett begränsat antal lastfartyg och fraktcontainrar. Under pandemivåren 2020 pausades produktionen av själva containrarna , vilket ledde till ett litet underskott.

Samtidigt fortsätter coronaviruset att strula till arbetet till sjöss och i hamnarna. Personal faller bort, på grund av sjukdom eller smittåtgärder. Det skapar köer i hamnarna och leder till att färre fartyg är i rörelse på haven.

Kort sagt är tillgången på ledig oceanfrakt lägre än vanligt.

Efterfrågan är på samma gång högre än normalt. Pandemin och den ekonomiska återhämtningen sedan i höstas har lett till en global prylmani. Ett skepp kommer lastat med: nya datorer, spelkonsoler, platt-tv, kaffebryggare, heminredning.

Pengar som människor brukade lägga på resor, restaurangbesök och kultur har vi till viss del spenderat på grejer i stället. Och till skillnad från biobesök måste grejer fraktas. Ikea, som har haft ovanligt stark försäljning i Sverige, är ett av de företag som väntar på last från Ever Given.

Proppbildningen i den globala fraktindustrin är alltså delvis en spegling av att tillverkningsindustrin går bra. Så bra att fler flaskhalsarna har börjat göra sig gällande även här.

Den värsta av dem är bristen på halvledare, alltså mikrochip och processorer av olika sorter. Det är ungefär samma historia: Först produktionsstörningar under pandemivåren 2020. Därefter en ketchupeffekt på konsumentmarknaden.

Alla prylar till hemmakontor och hemmakvällar slukar mikrochip i stora mängder.

Halvledarindustrin har också sin Suezkanal. Tillverkningen är koncentrerad till ett fåtal monsterfabriker. I praktiken är taiwanesiska TSMC och sydkoreanska Samsung ensamma på teknikfronten. Ett fåtal andra bolag konkurrerar med dem, men sammantaget är produktionen starkt geografiskt koncentrerad. En brand i Japan och snöstorm i Texas har förvärrat bristen.

Chipsbristen är i sin tur orsaken till att de flesta fordonstillverkare – bilar är ju numera datorer på hjul – måste bromsa sin produktion. Det väntas leda till att många miljoner färre bilar kan tillverkas framöver. Världen kommer att ha bilbrist i år.

Samma bekymmer finns i många andra industrier. En lång baksmälla efter lockdown i kombination med hög efterfrågan skapar nya bristsituationer. Många råvaror, som stål och koppar, blir dyrare. De senaste månaderna har produktionsprisindex, alltså prisinflationen mellan företagen, stigit snabbt i Europa.

Vad ska då hända när pandemin verkligen släpper sitt grepp om ekonomierna?

Det går att befara en ännu starkare ketchupeffekt och värre brister framöver, kanske särskilt när Joe Bidens stora stimulanser börjar rulla ut i amerikansk ekonomi.

Men lika troligt är att underskottsekonomin tar nya former efter massvaccinationerna. Pandemin ledde till en prylmani. Livet efteråt kan leda till mer av en upplevelsemani. I så fall kommer hotellsängar och bröllopslokaler att vara den stora flaskhalsen.

Efterfrågan kan förändras snabbt. Men att öka produktionen är ibland som att vända en oljetanker. Eller ett containerfartyg på sniskan i Suezkanalen.