Carl Johan von Seth: Nu svävar plötsligt hotet om en amerikansk bankkris över världsekonomin

Det var i mars förra året som USA:s centralbank Federal Reserve började höja sin styrränta. Inledningsvis försiktigt. Men med stigande inflation ökade takten i räntehöjningarna.

På ett år har Fed hunnit höja räntan med 4,5 procentenheter. Och resten av världens centralbanker har gått i samma riktning, förstås även svenska Riksbanken.

Många har förbluffats av att den här processen – en ganska brutal och oväntad uppgörelse med nollränteperioden – har varit så smidig.

Det är nästan så att det har gått för lätt. Ekonomierna har snurrat på och arbetslösheten har i många länder fortsatt att sjunka till historiskt låga nivåer. Inte minst har de globala finansmarknaderna varit gåtfullt lugna.

Alla har gått och väntat på att något i systemet ska gå sönder. Men det har det inte gjort.

Ja, inte förrän nu då.

När Silicon Valley Bank, techbolagens favoritbank, togs över av myndigheterna i fredags blev det den största bankkollapsen i USA sedan finanskrisen 2008.

Felet som banken gjorde var att satsa allt på att räntorna skulle förbli låga i många år. Verksamheten expanderade med visserligen säkra placeringar i portföljen. Men det gjordes på ett ensidigt och våghalsigt sätt. Silicon Valley Bank blev extremt sårbart för en ränteuppgång.

När den insikten började sjunka in hos bankens kunder fick de panik. De länsade sina konton. Och Silicon Valley Bank, SVB, föll ihop. Processen tog bara något dygn.

Efter kraschen står världen inför olika typer av spridningsrisker. Amerikanska myndigheter gör nu allt för att minska dem.

En åtgärd som nu införs är att staten garanterar alla kunder i SVB deras insatta pengar, trots att insättningar har varit för stora för att täckas av den vanliga insättningsgarantin. Det är ett sätt att förhindra att kunder även i andra banker ska drabbas av panik och tömma sina konton.

Hur många fler banker har samma problem som SVB? Det är den stora frågan som skapar oro på börserna i hela världen.

Svaret är förmodligen att de bättre reglerade storbankerna inte alls har strukturerat sina affärer så enkelspårigt som SVB. Och att de klarar sig mycket bättre. Konkreta frågetecknen finns främst kring mindre banker.

Det ska till mycket för förloppet att utvecklas i en riktning som påminner om finanskrisen 2008. Men det är ingen jättestor tröst. Även en mindre bankkris kan få ganska otrevliga följder i ekonomin.

Det är också därför som marknadsräntorna i hela världen just nu rasar. Under måndagen föll räntan på tyska statsobligationer mer än under någon enskild dag på åtminstone 30 år. Även räntan på svenska statsobligationer har sjunkit brant sedan i fredags.

Skälet till det är att finansmarknaderna räknar med att centralbankerna – amerikanska Fed såväl som Riksbanken – inte kan fortsätta sina höjningar som tidigare.

Det är ett snabbt och kraftigt omkast i förväntningarna.

Men nu har något i systemet faktiskt gått sönder. Centralbankernas jobb framöver blir en mardrömslik balansgång, mellan finansiellt tumult och fortsatt hög inflation.

