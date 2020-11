Carl Johan von Seth: Revansch för svensk ekonomi – men vintern blir mörk

1. Hur har det gått för svensk ekonomi?

Statistiska centralbyrån, SCB, visade på torsdagsmorgonen siffror som bekräftar att svensk ekonomi återhämtade sig snabbt under juli, augusti och september. Den preliminära bnp-siffran landade på 4,3 procent i tillväxt under kvartalet. Det innebär att hälften av raset under vårens smittvåg har hämtats igen.

Om man tittar på bnp mellan september förra året och samma månad i år handlar det om ett bnp-fall på 3,5 procent.

2. Är det goda nyheter?

Många andra indikatorer har visat att svensk ekonomi reste sig snabbt under sommaren och början av hösten. Det är goda nyheter. Arbetslösheten har gått ned. Konkurserna bland företagen har varit oväntat få, och många svenskar har lämnat permitteringar och gått tillbaka i arbete.

Hittills är utvecklingen bättre än under finanskrisen, och betydligt bättre än många bedömare befarade tidigt i våras. Men den senaste siffran, 4,3 procent, är aningen lägre än vad exempelvis Nordeas och Swedbanks analytiker trodde på. Samtidigt ska man komma ihåg att handlar det om preliminära siffror som kan revideras både upp och ned.

3. Kan återhämtningen fortsätta?

Dessvärre inte. Med en tydlig och oväntat kraftig andra smittvåg i Europa och en begynnande våg i Sverige börjar det se det mörkare. Virusets spridning gör att ekonomin inte kommer att kunna fortsätta att läka sina sår.

Det finns fortfarande ganska gott hopp om att konsekvenserna i ekonomin inte blir lika elakartade som i våras. Men i Europa och i Sverige går vi ändå mot en osäker vinter.