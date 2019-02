Carl Johan von Seth: Så många chipspåsar kostar en veckas SL-kaos

Halka, strömavbrott, personalbrist och vagnbrist. Och sedan fortsatte eländet: Ställverksfel, signalfel, växelfel.

Den senaste veckan har stockholmarna upplevt en massiv infarkt i stadens stora kollektivtrafiksapparat. Först tog det stopp i pendeltågen och busslinjerna. I sviterna av snövädret har regionaltåg, tunnelbanor och spårvägar också blivit försenade. Knappt någon del av nätet har varit förskonad från trängsel och avbrott.

Vad kostar egentligen en veckas SL-kaos?

Konsultföretaget IHS Global Insight gjorde 2015 en enkel kalkyl som gav en fingervisning om hur dyra snöstormarna i USA:s olika delstater blir. Här tog man framför allt hänsyn till trafikstörningarna och effekterna av minskad produktion, förlorade inkomster, sämre detaljhandelsförsäljning och lägre skatteintäkter.

Den beräkningen visade att den samhällsekonomiska förlusten av ett riktigt braksnöoväder i delstaten Minnesota motsvarade ungefär 160 miljoner dollar per dygn.

Nu skiljer sig Stockholms län i flera avseenden från Minnesota. Men om vi bara justerar för skillnaden i folkmängd motsvarar den summan 720 miljoner kronor.

Det blir 22 miljoner chipspåsar per dygn om vi använder samma växelkurs mellan kronor och chipspåsar som finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) en gång gjorde när han talade om höjda priser på SL:s månadskort. Men här talar vi om ett extremscenario.

Vi testar också Trafikverkets siffror. Myndigheten har en stor beräkningsmodell som används för att göra samhällsekonomiska beräkningar av olika trafikprojekt.

Här hittar man ett slags styckkostnader för förseningar och trängsel. En timmes försening i regional- och lokaltrafiken beräknas ge en förlust på mellan 199 och 259 kronor per arbetspendlare.

Dessutom innebär trängsel en komfortkostnad. Om beläggningsgraden i kollektivtrafiken är 200 procent och alla tvingas stå ska förseningskostnaden enligt Trafikverket multipliceras med 2,93.

Exakt hur sena stockholmarna har blivit i veckan är det tyvärr ingen som har räknat ut. Vi får därför förlita oss på de vittnesmål från tunnelbanans struldrabbade gröna linje som säger att förseningarna kunde bli åtminstone en timme både på tisdagsmorgonen och på torsdagen.

Vad vi samtidigt vet är att det under en vanlig morgonrusning kliver på ungefär 125.000 resenärer på gröna linjen. Om alla blev försenade med en timme, och vi samtidigt räknar in trängselmultiplikatorn, är vi uppe i en kostnad på omkring 73 miljoner kronor per morgon.

Och säg, för enkelhetens skull, att lika många människor blev försenade i de andra delarna av Stockholms kollektivtrafik åtminstone två av dagarna den gångna veckan.

Då blir notan för en veckas SL-kaos: 9 miljoner chipspåsar.

Ät dem med dipp, Stockholms läns landsting.