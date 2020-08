Carl Johan von Seth: Så olika är Bidens och Trumps ekonomiska politik

USA-valet 2020

Donald Trump hoppades länge att en stark ekonomi skulle bli hans främsta kampanjarbetare i höstens val.

För bara några månader sedan såg det också ut att gå hans väg. USA hade den lägsta arbetslösheten på decennier. Högkonjunkturen var den längsta någonsin och börserna stod på nya höjder. Det var ett alldeles utmärkt läge för en sittande president, tills pandemin ställde allt på ända, många miljoner amerikaner blev av med jobbet och åtskilliga års tillväxt blåste bort.

Hittills har Trump inte skisserat någon utförlig ekonomisk dagordning för nästa mandatperiod. Huvudtemat, som han kan komma att konkretisera i samband med nästa veckas partikonvent, ser ut att bli detsamma som i förra valet.

Demokraternas kandidat Joe Biden är bekant från tiden som Barack Obamas vicepresident. Han rör sig i mittfåran i sitt parti och kallar sitt ekonomiska program ”Build back better”, där många förslag känns igen från Obamaåren. Men han har också pressats att gå aningen till vänster.

Så här skiljer sig kandidaterna åt på några viktiga ekonomiska områden.

Skatterna

En av de starkaste kontrasterna mellan de två presidentkandidaterna framträder i synen på skatterna.

Donald Trumps filosofi måste beskrivas som en ganska extrem variant av det republikanska partiets gängse synsätt. Hans stora reform 2017 innehöll framför allt rejält sänkt bolagsskatt och sänkt inkomstskatt i de högre löneskikten, vilket enligt Trump inte skulle leda till något ökat budgetunderskott alls. Tillväxten skulle i stället skjuta i höjden.

Så blev det inte. President George W. Bushs tidigare ekonomiska rådgivare, George Mankiw, kallade upplägget för ekonomiskt kvacksalveri.

Joe Biden lovar nu att höja bolagsskatten, visserligen inte till den tidigare nivån på 35 procent men till 28 procent. Dessutom vill han höja den federala inkomstskatten på riktiga höga löner och införa ett slags progressiv kapitalvinstskatt. Det är relativt offensiv demokratisk politik. Som så mycket annat hänger resultatet på styrkeförhållandet i senaten.

Energin och klimatet

Ett annat viktigt område där det skiljer många mil mellan Bidens och Trumps politik är energin. Några av Trumps viktigaste vallöften handlade om att rädda kolkraften, stoppa olika fossilenergiregleringar och lämna Parisavtalet.

Framgångarna har, ur Trumps perspektiv, varit blandade. Under hans tid i Vita huset har kolkraften fortsatt att rasa i USA , samtidigt som processen att dra sig ur Parisavtalet fortsätter. Fossilenergin har inte upplevt någon direkt renässans av Trumps försök att försvaga de federala miljöreglerna.

Joe Bidens vallöften pekar i motsatt riktning. Han vill att USA ska tillbaka in i Parisavtalet, med målet att USA ska vara klimatneutralt år 2050 – samma mål som EU har satt. I Bidens plan finns dessutom 2.000 miljarder dollar i anslag för klimatåtgärder och satsningar på sådant som elektrifierade transporter.

Som pappersprodukt är det den mest omfattande klimatsatsningen i världen. Vad som däremot inte finns i Bidens plan är koldioxidskatter eller utsläppshandel, som han var med och försökte införa tillsammans med president Obama men som den gången misslyckades.

Världsekonomin och Kina

Några av grundstenarna i Donald Trumps syn på ekonomin är att import är dåligt, tullar bra och att alla andra länder lurar USA, vilket visas i landets stora handelsunderskott. Men USA:s handelsunderskott har inte minskat de senaste åren, trots handelskrig med Kina och tullar mot både grannländerna och EU.

Däremot har den konfrontativa tonen mot Kina stärkts och fått ett starkare blocköverskridande stöd. Varken republikaner och demokrater vill tillbaka till den Kinapolitik som fördes innan Trumpåren. Särskilt med tanke på utvecklingen i Hongkong och Xinjiang – där Pekings förtryck av den muslimska minoriteten uigurerna har blivit allt grymmare – är det uteslutet att Joe Biden skulle sluta fred med Kinas Xi Jinping. Konflikterna kring företag som Huawei kommer också att fortsätta oavsett vilken kandidat som vinner. Och även om Biden inte har en lika radikal syn på tullar som Trump är han inte heller någon varm frihandelsvän.

En sak som skiljer kandidaterna åt är inställningen till internationellt samarbete. Trumps attacker mot Världshandelsorganisationen kommer Joe Biden knappast fullfölja. Och snarare än att bråka med alla länder samtidigt är hans idé att bygga allianser – sannolikt med EU – för att möta Kinas växande ekonomiska maktanspråk.

Statliga investeringar

Donald Trump talade tidigt under sin första presidentvalskampanj om infrastrukturinvesteringar. Vägar. Broar. Nya tåg. Någon riktig satsning på det området har han ändå inte fått till under sin tid i Vita huset. Förhandlingarna om ett stort paket havererade i kongressen för två år sedan – delvis för att demokraterna inte accepterade förslaget att lokala myndigheter och den privata sektorn skulle stå för merparten av kostnaderna. Under pandemikrisen har liknande idéer lyfts av presidenten igen, och de blir säkert ett tema under kampanjen.

Joe Biden har i sin tur föreslagit ett jättepaket med offentliga investeringar, ökade forskningsanslag och satsningar på amerikansk fordonsindustri – mycket av det hänger dessutom ihop med klimatplanen.

Båda kandidaterna vill använda statliga investeringar för att skydda och skapa lokala jobb. Joe Biden smider till exempel planer på att skärpa den gamla lagstiftning som kallas ”Buy American” – kontroversiell bland USA:s allierade i världshandeln – som styr offentlig upphandling mot inhemska företag.

Finanssektorn

Finansregleringar går i ett slags cykler. Alldeles efter en kris stärks de, för att sedan luckras upp i takt med att börserna stiger och känslan av osårbarhet breder ut sig. Donald Trumps regering har följt mönstret och försvagat de regler som infördes efter den senaste finanskrisen. Samma regler som Joe Biden var med och införde som vicepresident.

Både Joe Biden och hans vicekandidat Kamala Harris har tidigare uttryckt sig positivt om en finansiell transaktionsskatt – EU är också inne på att införa en sådan. Men några detaljerade planer finns ännu inte.

