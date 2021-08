Carl Johan von Seth: Tre ekonomiska problem för Magdalena Anderssons valbudget

Det var några mörka vårveckor under 2020, och Stockholmbörsen rasade med 30 procent. Svensk industri gjorde tvärnit. Varseltalen nådde nya rekord och hela ekonomin stod praktiskt taget still.

Pandemikrisen blev Magdalena Anderssons stora prövning som finansminister. Men den blev mycket lindrigare än man först befarade. Ekonomin föll fritt, men höjden visade sig inte vara dödlig. Hålet i Sveriges offentliga finanser ser nu ganska beskedligt ut.

Under det senaste året har nästan varje ny prognossiffra från finansdepartementet varit mer optimistisk än den förra.

De siffror som finansministern presenterade på torsdagens pressträff i Harpsund var också ganska ljusa. Svensk ekonomi är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Regeringens tillväxtprognos för i år är 4,4 procent, i linje med andra prognosmakare.

Det som brukar kallas reformutrymmet för nästa år har regeringen satt till 74 miljarder kronor – mycket mer än vad andra har bedömt och förutspått.

Det blir en ordentlig ekonomisk offensiv och bara en försiktig åtstramning jämfört med den tidigare krisbudgeten. Magdalena Andersson har argument: Om hon drar för hårt i svångremmen nu kan det leda till bakslag i den ekonomiska återhämtningen. Det misstaget gjordes efter finanskrisen. Många internationella instanser efterfrågar just att de länder som har råd ska fortsätta stimulera ett tag till.

Men så handlar det förstås också om valbudget. Den läggs under unika omständigheter, och behöver stöd från både Centern och Vänsterpartiet trots att partierna inte talar med varandra. Allt det blir förstås lättare när man har mer pengar att spela med.

Om oddsen visar rätt blir det dessutom just Magdalena Andersson som får stå till svars för resultatet under partiledardebatterna under valåret 2022.

Och även om pandemikrisen blev relativt godartad lämnar den flera stora bekymmer efter sig som valbudgeten skulle behöva angripa.

Det första är arbetslösheten, som Stefan Löfven en gång lovade skulle bli EU:s lägsta. Så blev det inte alls, och det har länge varit en av regeringens svaga punkter. Pandemin har förvärrat problemet, och arbetslösheten ligger nu kring 8 procent. Det finns en ny grupp långtidsarbetslösa. Kvinnor och utlandsfödda är särskilt hårt drabbade och det är osäkert hur snabbt de kan återfå en plats på arbetsmarknaden.

Det andra bekymret är kommunernas och regionernas ekonomi. Tack vare att staten har öst pengar över välfärden det senaste året drabbades den knappt alls av pandemikrisen. Men det finns gamla underliggande problem som inte alls har försvunnit. Tvärtom har det uppstått en ny vårdskuld. Kanske också en utbildningsskuld, bland de unga som haft distansundervisning.

En tredje sak är att Sveriges krispolitik – faktiskt till skillnad från våra grannländer – hittills har saknat tydliga inslag av grön återhämtning.

Det är en svaghet som särskilt efter sommarens extremväder kan bli svår att förklara.

