Carl Johan von Seth: Tro inte på prat om ”beredskapsskatt”

Handlar det om mycket pengar?

Ja och nej.

Vad regeringen vill göra är att höja försvarsanslagen från drygt 60 miljarder till omkring 100 miljarder per år. Det är en verklig ambitionshöjning som kostar riktiga pengar. Dessutom inte bara under de närmsta åren, utan varje år under överskådlig framtid.

Samtidigt räknar Riksgälden i sin senaste prognos (visserligen före kriget) med att Sveriges statsfinanser i år kommer att visa ett överskott på hela 139 miljarder kronor. Statskassan är för tillfället späckad med skatteintäkter och feta utdelningar från statliga bolag som Vattenfall. Skulden är också låg, en av Europas lägsta, och har knappt påverkats av pandemin.

Summan motsvarar alltså bara en liten del av årets förväntade överskott. Och satsningen innebär i praktiken en återgång till den nivå på försvaret som gällde i början av 2000-talet. Då hade man till exempel tre gånger fler värnpliktiga än i dag. Naturligtvis har Sverige råd med det.

Hur ska försvarssatsningen betalas?

Svaret på den frågan är omstritt. På torsdagen talade finansminister Mikael Damberg om en ”beredskapsskatt” för att bekosta högre försvarsambitioner. Hur den skulle utformas är inte klart.

Men vad det betyder är helt enkelt att regeringen vill höja skatterna. Det spelar ingen roll vad skatten heter eller vad den sägs bekosta. Statens finanser fungerar så att alla pengar hamnar i samma påse. Alla skatter bekostar alla utgifter. Man ska alltså inte luras av begrepp som ”beredskapsskatt”.

Läs mer: Därför betalar inte din fredagsöl för ubåtar och kanoner

Moderaterna, som visserligen välkomnar snabba försvarssatsningar, säger samtidigt nej till att bekosta politiken med högre skatter. Hushållen har redan snabbt stigande räkningar, och: ”Vi ser att det här ryms inom nästkommande års ekonomiska utrymme”, säger M:s ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

På ren svenska: När försvaret kliver fram får andra delar av offentlig sektor helt enkelt ta ett steg tillbaka. Men vilka områden som ska bantas har Moderaterna inget omedelbart svar på. Man ska inte luras att tro att reformutrymme för försvarssatsningar uppstår ur tomma intet.

Går det att låna till försvaret?

Staten kan inte låna specifikt till försvaret, men den kan absolut låna i största allmänhet. Men dagens överskottsmål hindrar egentligen det.

Målet innebär samtidigt att staten ett genomsnittligt år ska amortera lite – en tredjedels procent av bnp – av skulden. Socialdemokraterna vill helst att målet ska vara noll. Moderaterna vill ha överskottet kvar.

Den debatten lär bli mer intensiv när vi närmar oss valet. Det är inte bara försvaret som ropar på pengar. Pandemin har påmint om poängen med civil beredskap och ett sjukvårdssystem med säkerhetsmarginaler. Det kostar pengar att bygga upp.

Kriget har dessutom förstärkt en smärre energikris som drabbar både hushåll och företag. Regeringen har redan lovat att täcka en del kostnader, men alla partier vill ge mer. Frågan hänger dessutom ihop med klimatomställningen, som inte heller blir gratis.

Satsningen på försvaret berör på det sättet valårets verkligt stora ekonomiska frågor. Man kan sammanfatta dem så här: Är det dags för Sveriges offentliga sektor, som har krympt de senaste decennierna, att faktiskt bli större? Och har det samtidigt blivit tid att skrota gamla ekonomiska regler, som överskottsmålet?