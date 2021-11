Cementa får grönt ljus att fortsätta bryta kalk

Cementa får ett tillfälligt förlängt tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland, med en del villkor om vattnet. Det meddelade miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) vid en pressträff tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan (S) på torsdagen.

Beslutet innebär att Cementa får bryta den volym som de tidigare hade tillstånd för, men som bolaget inte hann bryta före 31 oktober när tillståndstiden löpte ut.

Enligt Per Bolund har man kunnat ge tillståndet sedan miljökonsekvenserna kunnat undvikas.

– För att mildra effekterna ska Cementa täta sprickor i väggarna för att minska grundvattenomledning, sa Bolund.

När det gäller själva beslutet sa Bolund att Cementa omedelbart kan fortsätta bryta kalk och att regeringen känner att beslutet vilar på en stabil, laglig grund.

– Nu får bolaget och övriga marknaden tid på sig att minska sin sårbarhet så att vi inte hamnar i den här situationen igen.

Cementa har bett om ett tillfälligt förlängt tillstånd på tre år, men så lång tid var regeringen inte villig att ge företaget. Istället får Cementa arbeta vidare till och med den 31 december 2022.

– Därmed kan vi säga att den hotande cementkrisen är inställd och vi kan undvika allvarliga samhällskonsekvenser för bostadsbyggande, infrastruktur och industri, sa näringsminister Ibrahim Baylan som beskrev åtgärden som ”extraordinär”.

Även näringsministern tryckte på Sveriges sårbarhet när det gäller cementframställning som en viktig del av beslutet:

– Den här situationen har visat på sårbarheter på kort sikt. Och det är angeläget att säkra en hållbar försörjning av kalksten i Sverige på lång sikt, sa Baylan.

Cementas chef i Slite, Matilda Hoffstedt,var nöjd över beskedet men hade hoppats på att det skulle bli längre:

– Vi fick lite kortare tid än vad vi hade förväntat oss men i morgon bitti kan vi producera sten som vi behöver vilket är jättebra. Men täkten har börjat vattenfyllas och nu måste pumparna gå dygnet runt.

– Samtidigt känner jag en viss oro för framtiden. Det är viktigt att tillståndet får användas och inte överklagas för tiden är väldigt kort. Efter nyår lämnar vi in an ansökan om ett tillstånd på mellan 3 och 4 år och senare under året ett tillstånd för tiden fram till 2030.

Hur kommer ni att klara miljökraven?

– Vi är vana vid att hantera skyddsåtgärder, det ingår i verksamheten. Och 2030 ska vi ha en klimatneutral cementfabrik.

Det var i somras som Cementas ansökan om att fortsätta bryta kalk på Gotland avvisades av Mark- och miljööverdomstolen. Det skapade stor uppståndelse, eftersom bolaget tillverkar ungefär 60 procent av den cement som används i Sverige. Byggindustrin, gruvbranschen och andra berörda larmade om omfattande konsekvenser av ett stopp.

Sedan dess har mötena mellan Cementa och regeringen varit många och pressen från såväl branschorganisationer som oppositionen hård. Regeringen stiftade till slut en lag som ger möjlighet att förlänga Cementas tillstånd, utan att gå igenom en ny prövning. Lagen har fått hård kritik av flera remissinstanser. Lagrådet ansåg till exempel att den bryter mot grundlagen.

Naturskyddsföreningen meddelar att de kommer överklaga regeringens beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Däremot bedömer de i nuläget att de inte kommer begära så kallad inhibition, som innebär att Cementas kalkbrytning stoppas i väntan på dom. Föreningen vill inte göra det trots att fortsatt brytning kan innebära miljörisker.

– Det kan finnas en risk och miljöskälen är ett skäl till att vi kommer överklaga. Men samtidigt finns risk för en akut cementkris i Sverige, och det har påverkat vårt övervägande, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på organisationen.