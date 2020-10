Com Hem nobbar prishöjningen – släcker TV4

Com Hem och TV4 förhandlar ännu en gång in i det sista om villkoren för ett nytt avtal. I december i fjol fick Com Hems och Boxers kunder klara sig utan TV4:s kanaler i tio dagar eftersom parterna inte lyckades nå en uppgörelse innan det dåvarande avtalet löpte ut.

Nu fortsätter det så kallade tv-kriget, som konflikten har omnämnts i medierna, efter det att Com Hem inte accepterar TV4:s prishöjning för det kommande avtalet som är tänkt att börja gälla från och med lördagen.

Joel Ibson, kommunikationschef på Com Hem, säger att förhandlingarna fortfarande pågår men att parterna ”inte är jättenära varandra”.

– Trots att vi kom överens för tio månader sedan har TV4 föreslagit en kraftig prisökning, och där är vi helt enkelt inte överens. Vi tycker att vi bidrar med betydande räckvidd, 2,1 miljoner hushåll, till deras reklamfinansierade kanaler, säger Ibson.

Com Hem vill inte kommentera hur stor den föreslagna prishöjningen är, eller hur höjningen motiveras.

– De detaljerna kan jag inte gå in på av respekt för förhandlingarna, säger Ibson.

– Vi skulle absolut vara beredda att förlänga det avtal vi har haft fram till nu och fortsätta med det. Vi har till och med varit beredda att betala lite mer för samma avtal.

TT har sökt företrädare för TV4 och dess ägare Telia.