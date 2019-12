Com Hem och TV4 överens – tv-bråket är över

Com Hems och Boxers kunder får sannolikt tillbaka TV4, C More samt vissa andra TV4-kanaler någon av de kommande dagarna. Exakt när sändningarna återupptas går inte att säga eftersom förhandlingarna fortfarande pågår.

Varken Tele2 eller TV4 vill i kommentera hur den muntliga överenskommelsen ser ut, eller om någon av parterna har tvingats backa .

– Det har varit tuffa men konstruktiva förhandlingar under eftermiddagen och kvällen. Det är med stor glädje jag nu kan berätta att tittarna får tillbaka TV4 och C More. Det är också ett välkommet besked för föreningslivet runt om i Sverige att Bingolottos uppesittarkväll ser ut att kunna sändas som planerat. Vi kommer att återkomma med mer information så snart överenskommelsen är färdig, säger Casten Almqvist, vd för TV4 i en skriftlig kommentar.

– TV4 är hela Sveriges tv-kanal och vi vill förstås att så många som möjligt ska kunna njuta av sina favoritprogram tillsammans med oss, säger Casten Almqvist.

Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen uttrycker också glädje om överenskommelsen:

– Jag förstår att våra kunder är besvikna över hur de har drabbats av detta, och vi kommer fortsätta jobba dag och natt för att få det nya grundavtalet på plats. Det är tydligt att många av våra kunder saknar TV4 och oroar sig inför julens tv-tittande. Därför känns det väldigt skönt att vi kan återuppta sändningen med några få dagar kvar till jul, säger han enligt ett pressmeddelande.

Konflikten mellan TV4 och Com Hem, och i förlängningen dess ägare Telia och Tele2, inleddes den 11 december när Tele2 släckte ned TV4 för Com Hems kunder, motsvarande 1,6 miljoner svenska hushåll.

Beslutet att släcka ned TV4:s innehåll togs, enligt Com Hem själva, som en sista utväg för att få till en förhandling med Telia om rättigheter att sända kanalens innehåll digitalt.

Det är viktigt inför den digitala satsning som Tele2 vill sjösätta nästa år.

