CSN tar hand om nya studiestödet för yrkesverksamma

I höstas tecknade tjänstemännens organisation PTK en principöverenskommelse om ett så kallat nytt huvudavtal för den privata arbetsmarknaden med Svenskt Näringsliv. Senare anslöt sig de två största LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, vilket orsakade stor ilska hos flera av de andra 12 förbunden.

Under våren har fackförbunden suttit i tre utredningar tillsammans med tjänstemän från arbetsmarknadsdepartementet för att göra om avtalet till fungerande lagar och regler. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) väntas inom kort ge besked om dessa.

Förslagen ska sedan ut på remiss och behandlas av riskdagen. Tanken är att de nya reglerna ska finnas på plats före halvårsskiftet 2022.

Flera fackliga företrädare har tidigare varit tydliga med att de förväntar sig att överenskommelsen ska översättas i praktisk politik, annars blir det inget huvudavtal.

”Vi från fackligt håll har varit mycket klara med att detta är svåra och stora frågor, det har nog mött större förvåning hos politikerna, men jag är hoppfull att det kommer att lösa sig”, säger en källa med god insyn i vårens samtal.

Paketet innehåller bland annat förändringar i lagens om anställningsskydd, Las, som ska göra det lättare för arbetsgivaren att anställa och göra sig av med folk. Facket har fått betalt genom bland annat ett helt nytt statligt stöd för vidareutbildning på arbetstid. Detta kommer, enligt vad DN erfar, att administreras av Centrala studiestödsnämnden, CSN.

För att få det nya stödet krävs att man varit ”etablerad” på arbetsmarknaden under minst åtta år, vilket betyder minst 16 timmar per vecka under denna tid. Man kan få ledigt med betalt för 44 veckors heltidsstudier, eller dela upp utbildningen på hel- eller deltid.

Ersättningen är 80 procent av lönen, maximalt 20.500 kronor i månaden, men utöver detta kan man också få ”kompletterande studiestöd”, som bekostas av arbetsgivarna. Stödet beräknas kosta staten 8 miljarder kronor årligen, baserat på att drygt 50.000 personer utnyttjar stödet varje år – varav hälften utnyttjar alla 10 stödmånader.

