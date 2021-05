Cyberhotet större än någonsin

Fakta. Attacken ska ha utförts i torsdags

Cyberangreppet mot Colonial Pipeline inleddes i torsdags och angriparna har kommit över nästan 100 gigabyte (GB) data, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, som hänvisar till två källor inblandade i utredningen av angreppet.

Privatägda Colonial Pipeline – med KKR & Co, Koch Capital och Royal Dutch Shell bland ägarna – har till följd av angreppet sedan i fredags stängt av flödet i en 885 mil lång oljeledning, som bland annat står för 45 procent av leveranserna av raffinerade oljeprodukter till det befolknings- och industritäta nordöstra USA. Oljeledningen sträcker sig från Pasadena, Texas, till Linden, New Jersey och New Yorks hamn.

Ett externt cybersäkerhetsföretag – enligt uppgift bolaget Fire Eye – har anlitats för att hjälpa Colonial Pipeline att hantera angreppet och president Joe Biden har briefats om situationen i lördags.

Senator Ben Sasse har efter attacken efterlyst en ny infrastrukturplan med skärpt skydd mot cyberattacker.

Hackergruppen Darkside, som av säkerhetsexperter i väst beskrivs som ett kriminellt nätverk med kopplingar till Ryssland, uppges ligga bakom attacken.

Källor: Bloomberg, Reuters