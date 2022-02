Daglönarna hamnade mitt i viruskaoset – parkeringshus blev nytt hem

Fakta. Världens femte största ekonomi

Indien är världens näst folkrikaste land efter Kina, med 1,4 miljarder invånare. Indien leds sedan åtta år av den hindunationalistiska premiärministern Narendra Modi.

När Indien stängde samhället under coronapandemins första våg backade ekonomin med 24 procent under ett kvartal. Under det pågående budgetåret spås tillväxten bli 9,5 procent av både The Reserv Bank of India och Internationella Valutafonden IMF.

Inom tio år väntas Indien bli världens största ekonomi efter USA och Kina. I dag återfinns Indien på femte plats.