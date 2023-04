Dags att deklarera – här är avdrag du inte får missa

Tidigare innebar deklarationstiden ofta en intensiv jakt på olika avdrag för att minska skatten. Men så är det inte längre. Avdragsmöjligheterna har begränsats på olika sätt och i stället har det blivit vanligare med skattereduktioner.

Skillnaden mellan ett avdrag och en skattereduktion är ungefär den här. Ett avdrag sänker den beskattningsbara inkomsten och eftersom skatten beräknas på en lägre inkomst blir skatten lägre. En skattereduktion dras från själva skatten och minskar den. Det gör att avdragen blir mer värda ju högre skatt en person betalar medan skattereduktionerna blir lika oavsett inkomst. Så här fungerar det på ett ungefär:

Två personer gör ett avdrag på 10 000 kronor. Person A har en marginalskatt på 30 procent och person B en marginalskatt på 50 procent. Avdraget sänker skatten med 3 000 kronor för person A och med 5 000 kronor för person B. Om de i stället fått en skattereduktion på 5 000 kronor hade skatten sänkts med 5 000 kronor för båda.

Foto: Patrik C Österberg/TT

Att skattereduktionerna kallas för avdrag kan vara förvirrande. Rot- och rutavdrag är till exempel skattereduktioner liksom det vi brukar kalla ränteavdrag och jobbskatteavdrag.

Skattereduktionerna gör att du måste se upp så att den skatt du ska betala räcker till de skattereduktioner du vill ha. Reduktionerna gör också att det i bland kan vara bra att omfördela olika utgifter mellan er om ni är ett par. Det gäller särskilt om en av er har lägre inkomster och därför betalar mindre skatt. Skattereduktionerna görs i en bestämd turordning som framgår av listan nedan.

Tänk också på att höga avdrag, till exempel för jobbresor, sänker inkomsten och minskar skatten som skattereduktionerna räknas av mot.

Fakta. Turordning för skattereduktioner Fastighetsavgift för pensionärer Sjöinkomst Allmän pensionsavgift Jobbskatteavdrag Sjuk- och aktivitetsersättning Förvärvsinkomst Boende i vissa områden Underskott av kapital Rot- och rut Grön teknik Gåvor Förnybar el Avgift till a-kassan Tillfällig reduktion för arbetsinkomster Inventarieköp 2021 Visa mer Visa mindre

Jobbresor

Du kan bara få avdrag för den del av resekostnaden som överstiger 11 000 kronor. Har du kostnader på 12 000 kronor kan du alltså dra av 1 000 kronor. Skatteverket har en tjänst där du kan få hjälp med att beräkna ditt reseavdrag. Tänk på att du bara får avdrag för de dagar du rest och till exempel inte under semestern. Observera också att det höjda bilavdraget gäller 2023 och kommer med först i nästa års deklaration.

För resor med kollektivtrafik summerar du den kostnad du haft för kort och biljetter. För bilresor gäller 18,50 kronor per mil. För förmånsbil är avdraget 6,50 kronor per mil för diesel och 4,50 kronor milen för övriga bränslen.

Avdraget för resor med motorcykel är 9 kronor milen och 4,50 kronor milen för moped. För cykel är avdraget 350 kronor per år.

Foto: Magnus Hallgren

Dubbel bosättning

Du får göra avdrag för boendekostnaden om du skaffat en bostad på annan ort för att arbeta där och behåller din bostad på hemorten. Singlar kan göra avdrag i högst 2 år och övriga i högst 5 år förutsatt att avståndet mellan hemmet och arbetsorten är minst 50 kilometer. Det går att få avdrag för hela den faktiska boendekostnaden och dessutom går det att göra ett schablonavdrag på 72 kronor per dag för den första månaden.

Tillfälligt arbete

Ett avdrag för studenter och andra som arbetar på en plats där de inte bor. Förutsättningen är att avståndet är minst 50 kilometer.

Det går att få schablonavdrag för småutgifter med 110 kronor per dag den första månaden samt 110 kronor per dag för boendekostnaden under hela perioden även om du inte kan visa kvitton. Du kan också dra av de faktiska kostnaderna. En hemresa i veckan är också avdragsgill.

A-kassa

Du får en skattereduktion på 25 procent av den avgift du betalat efter den 30 juni 2022. A-kassan meddelar Skatteverket hur mycket du betalat så skattereduktionen ska finnas med i din skatteuträkning.

Foto: Henrik Isaksson/TT

Uppskov

Om du sålt en bostad med vinst och köper en ny bostad kan du ansöka om uppskov med en vinst på mellan 50 000 kronor och 3 miljoner kronor. Eftersom skatten är 22 procent av vinsten betyder det att du kan skjuta upp en skatt på mellan 11 000 och 660 000 kronor. Skatten på uppskoven slopades den 1 januari 2021 så genom uppskovet lånar du pengar gratis av staten.

Uthyrning av privatbostad

Hyr du ut hela eller delar av din bostad får du ett schablonavdrag på 40 000 kronor plus den del av månadsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostaden. Hyr du ut ett småhus får du förutom schablonavdraget på 40 000 kronor dra av ytterligare 20 procent av hyresinkomsten. Skatten är 30 procent.

Rot, Rut, Grön teknik

Det här är inte avdrag som minskar inkomsten utan skattereduktioner som minskar din skatt. Det innebär att du måste ha betalat minst lika mycket skatt som det belopp du vill minska skatten med. Som du ser i listan här bredvid hamnar de här skattereduktionerna ganska långt ner. Det gör att du måste se upp så att det finns skattepengar kvar som täcker skattereduktionerna.

Maxbeloppet för rot- och rut är 75 000 kronor och den högsta skattereduktionen för installation av grön teknik är 50 000 kronor. Du kan alltså få en skattereduktion på som mest 125 000 kronor för de här tjänsterna förutsatt att du betalar det beloppet i skatt.

När du köper en tjänst hos ett företag med F-skatt drar företaget av ett belopp motsvarande skattereduktionen från din faktura och ansöker om betalning från Skatteverket. Din skattereduktion är preliminär tills din deklaration godkänts av Skatteverket.

Foto: Jonas Lindkvist

Bostadsförsäljning

Har du sålt en bostad med vinst måste du skatta för 22 procent av vinsten. Du får dra av kostnader du haft. Till exempel för mäklare, styling och förbättringar. Du behöver inte skicka in några kvitton nu utan bara om Skatteverket begär det. Skatteverket har en tjänst du kan använda för att räkna ut dina avdrag.

Har du gjort ett kapitaltillskott för att minska bostadsrättföreningens lån får du dra av det. De amorteringar, ny- till - eller ombyggnader föreningen gjort under tiden du bott där får också dras av som kapitaltillskott. Kapitaltillskottet brukar stå på kontrolluppgiften föreningen lämnar till Skatteverket när du sålt bostaden och ska vara förtryckt i deklarationen.

Pensionssparande

Är du anställd av en arbetsgivare som betalar in tjänstepension får du inte göra avdrag för privat pensionssparande. Driver du eget företag eller inte får någon tjänstepension får du göra avdrag med 35 procent av lönen eller högst 10 prisbasbelopp, 483 000 kronor 2022.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Aktier och fonder

Nu för tiden är det vanligt att äga värdepapper genom Investeringssparkontot, ISK. En av fördelarna med det är att du slipper deklarera byten och försäljningar. I stället betalar du en schablonskatt på behållningen på kontot och insättningar under året. Schablonskatten är 0,375 procent för 2022 och höjs till 0,882 procent 2023.

Om du sålt aktier och fonder utanför ISK är skatten 30 procent av värdeökningen. För att kunna räkna ut värdeökningen på aktier måste du veta vad du betalade när du köpte aktierna, omkostnadsbeloppet. Skatteverket har en tjänst som hjälper dig att beräkna omkostnadsbeloppet. Försäljningspriset är redan ifyllt om du deklarerar elektroniskt.

Räntor

Alla räntekostnader ger rätt till skattereduktion, alltså inte bara boräntor. Upp till en räntekostnad på 100 000 kronor är reduktionen 30 procent och på högre belopp 21 procent. Har du höga räntekostnader och en partner kan det därför vara en god idé att fördela räntekostnaderna mellan er så att ni får den högre procentsatsen på hela beloppet.

Är ni två som är gemensamt betalningsansvariga för ett lån fördelar banken räntorna lika mellan er. Vill ni ha det på ett annat sätt måste ni ändra i deklarationen. Det kan ni göra både i e-deklarationen och på pappersblanketten. Tänk på att ändra för båda.

Foto: Henrik Isaksson/TT

Gåvor

Om du gett bort minst 200 kronor per tillfälle och totalt minst 2 000 kronor under året till en mottagare som är godkänd av Skatteverket kan du få en skattereduktion med 25 procent av gåvobeloppet. Du kan som mest få en skattereduktion på 3 000 kronor per år vilket motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Fakta. Belopp kr/år 2022 Inkomsttak för max allmän pension 572 970 Högsta inkomst för max SGI sjuk- och föräldrapenning 483 000 Inkomsttak för a-kassa 396 000 Brytpunkt statlig skatt yngre än 66 år 554 900 Brytpunkt statlig skatt 66 år eller äldre 618 700 Viktiga datum 2 maj. Sista dagen att deklarera. 3 maj. Sista dagen att betala in kvarskatt på belopp under 30 000 kronor om du vill undvika kostnadsränta. 4–5 juni. Deklarerade du senast den 2 maj och din deklaration är godkänd får du ditt slutskattebesked i din digitala brevlåda. Saknar du digital brevlåda kommer slutskattebeskedet med posten om 1–3 veckor. 8–9 juni. Deklarerade du senast den 2 maj och din deklaration är godkänd får du dina eventuella skattepengar nu om du anmält ett bankkonto till Skatteverket. 10–11 augusti. Sista utbetalningen av eventuella skattepengar till dig som inte fått slutskattebeskedet i april eller juni. 12 september. Kvarskatten ska vara inbetald på skattekontot för de flesta. Skatten ska vara betald senast 90 dagar från att du fått slutskattebeskedet och de flesta får beskedet i juni. Skatteupplysningen Telefonnumret är 0771–567 567 och det går att ringa måndag till torsdag klockan 08.00–18.00 och fredagar klockan 08.00–16.00. Den 1 maj kan du ringa mellan 10.00 och 18.00. Sista deklarationsdagen den 2 maj är det extraöppet och du kan ringa 08.00–24.00. Visa mer Visa mindre

