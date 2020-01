Dan Lucas: Därför sänker Swedbank utdelningen till ägarna

För snart ett år sedan avslöjades att Swedbank utnyttjats av kunder för penningtvätt - främst i den baltiska verksamheten. Sedan dess har både banken själv och olika länders myndigheter inlett en rad undersökningar om vad som har hänt.

Presenterar banken någon ny information om penningtvättskandalen i bokslutskommunikén?

– Egentligen inte. Däremot skriver koncernchefen Jens Henriksson att han ”förväntar” sig att de svenska och estniska finansinspektionerna kommer med sina slutsatser i mars. Strax därefter kommer banken att presentera den utredningen den själv beställt från den stora internationella advokatfirman Clifford Chance.

Hur var resultatet för banken då?

– Rörelsevinsten under fjärde kvartalet blev 5.401 miljoner kronor, en minskning med 8 procent jämfört med kvartal tre. Två faktorer ligger bakom, dels ökade kostnader främst på grund av utredningar kring penningtvätten, dels ökande kreditförluster. De senare ökade rejält, från 154 miljoner under tredje kvartalet till 988 miljoner under det fjärde. Enligt Henriksson beror det på engagemang som banken har haft med oljesektorn där det fortfarande finns överkapacitet.

Det är en kraftig sänkning av utdelningen till ägarna. I fjol fick de 14:20 kronor per aktie. Nu föreslår styrelsen 8:80. Varför det?

– Det är främst en följd av det beslut som fattades i somras att ändra utdelningspolicyn från en utdelning av 75 procent av vinsten till 50 procent. Syftet är att stärka banken och ge den bättre möjlighet att klara både kommande regleringar och myndighetsbeslut när det gäller arbetet mot penningtvätt.