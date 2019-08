Dan Lucas: Det ska du tänka på som sparare när börsen skakar

Varför faller aktiekurser runt om i världen?

– De fallande börskurserna runt om i världen är ett tecken på att världsekonomin går allt sämre. Mycket av det har politiska orsaker, inte minst handelskriget mellan USA och Kina, som är på väg att trappas upp.

– Även Brexit spökar. Den nye brittiske premiärministern, Boris Johnson, har uttryckt sig klart att landet kommer att lämna EU den 31 oktober även utan ett avtal om utträdet.

– En kraftigt bidragande orsak under onsdagen var dock BNP-siffror från Tyskland, EU:s största ekonomi. BNP sjönk under det andra kvartalet och om det sker även under innevarande kvartal har landet gått in i en recession; det har en krympande ekonomi. Även Storbritannien står på randen av recession – inte minst på grund av regeringens tuffa ord om ett avtalslöst Brexit.

Vad kommer att hända den närmaste tiden?

– Räkna med kraftiga svängningar upp och ned. Det är det typiska mönstret för börsoro. När väl kurserna har fallit kraftigt, finns det alltid investerare som tror sig kunna göra ett klipp och så börjar köpa aktier igen och de drar med sig andra. Men redan dagen efter kan det komma förnyade fall. På mäklarspråk sägs det att börsen är volatil, eller slagig.

Hur länge kommer det här att pågå?

– Det är omöjligt att svara på. Upptakten till den 31 oktober kommer förstås att bjuda på ytterligare tillfällen när aktieköparna ligger lågt och kurserna pressas. Utgången i det amerikansk-kinesiska handelskriget är mer svår att förutspå. En del bedömare tror att stökigheten kommer att vara fram till presidentvalet nästa år.

Vad ska jag som sparare tänka på?

– Det beror på var i livet du befinner dig. Är du ung ska du spara långsiktigt, under decennier, i breda globala aktiefonder med låga avgifter. Några månaders stök på börserna har då ingen betydelse.

– Men viktigaste av allt är att se till att du har tjänstepension från unga år!

– Är du i övre medelåldern är det dags att flytta en del av sparande långsiktigt från aktier. Då blir du mindre beroende av volatila börser.

– Kom också ihåg att om du äger din bostad och har gjort det i flera år, så har du i det flesta fall ett bra sparande där. Och även om amorteringar kan kännas som en börda, så är det faktiskt ett långsiktigt sparande.

