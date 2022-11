Dan Lucas: Dina lån kommer att kosta mer

Var höjningen väntad?

Ja, absolut – det var en av de mest väntade penningpolitiska besluten jag har varit med om. Den enda frågan var om de skulle höja med 0,75 procentenheter (75 punkter) eller med en hel procentenhet (100 punkter) som många på de finansiella marknaderna trodde.

Nu valde Riksbanken att vara något mindre drastisk, men det senaste dryga halvåret har ändå varit dramatiskt. Sverige har gått från en styrränta på 0 procent i april till 2,50 procent i november – en oerhörd snabb och brant stegring av räntenivån.

Vad betyder det för ekonomin?

Att Riksbanken, likt andra centralbanker, spelar högt. Det är förvisso sant att inflationen är ”alldeles för hög” som Riksbanken skriver i sitt pressmeddelande, men så här kraftiga och snabba ränteuppgångar riskerar att knäcka ekonomin. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och då ska egentligen penningpolitiken, som Riksbanken styr över, vara stöttande. Den ska egentligen sänka räntan, men den höga inflationen gör det omöjligt.

Riksbankens direktion försvarar höjningen på samma sätt som den gjort tidigare – att det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Med andra ord att ta till kraftiga höjningar nu gör att banken slipper ta till ännu kraftigare åtgärder längre fram.

En källa till oro är även bankens egen prognos över vad den framtida styrräntan kommer att ligga på. Prognosen pekar på en högre styrränta under 2023 och 2024 än vad prognosen pekade på i september. Vi får nog räkna med en höjning i februari på 50 punkter än de 25 punkter banken tidigare spått. Och prognosen pekar på att styrräntan kommer att ligga kvar strax under 3 procent in i 2025. Ingen sänkning i sikte de närmaste dryga två åren med andra ord.

Det är ändå intressant att bankens direktion valde att nu stanna vid 75 punkter, trots att marknaderna trodde på 100 punkter. Möjligen har direktionen tagit till sig en del av kritiken från ekonomer som varnar för att banken tar stora risker med ekonomin.

Vad betyder det för mig som privatperson?

Att dina lån kommer att kosta mer. Hushåll med rörliga bolån kommer att först märka av höjningen – den smittar direkt av sig på rörliga lån (egentligen bundna på tre månader). Men alla andra räntor påverkas efterhand.