Dan Lucas: Företagare som väntar på elprisstöd bör ha tålamod

Det blev ett stöd som till stora delar liknar det som gäller för privatpersoner. Varför det?

Enligt Svenska Kraftnät var det för att de inte hade tid att få fram en helt ny modell för ett särskilt stöd till företag. Det Svenska Kraftnät kallar för grundmodell har ju en gång blivit godkänd.

Det betyder att stöd utgår endast till företag i elområde 3 och 4 där elen har varit dyrast under mätperioden som sträcker sig från oktober 2021 till och med september 2022. I område 3 är stödet 0,50 kronor per förbrukad kWh under mätperioden och i område 4 0,79 kronor.

Men det finns ett tak i stödet, eller hur?

Det stämmer. Inget företag ska få mer än 2 miljoner euro – drygt 22 miljoner kronor – i stöd. Det är det som är det nya i förslaget.

När kan företagen få stödet?

Det är just det som är knäckfrågan. Det beror helt på handläggningen hos en rad instanser.

För det första ska Energimarknadsinspektionen (Ei) säga sitt. Det är den myndighet som ska pröva Svenska Kraftnäts förslag.

Eftersom förslaget är så pass likt det som en gång har godkänts borde det inte vara ett problem – men osvuret är bäst. Förra gången det begav sig lade Ei till ett slags tak, vilket har komplicerat processen.

Därefter, under förutsättning att Ei ger grönt ljus, ska regeringen ansöka om rätt att få ge stöd till Kommissionen, som är den instans i EU som ger tillåtelse till olika former av statsstöd.

Slutligen ska regeringen utse den myndighet som ska sköta utbetalningen.

Det här kommer att ta tid. Det kan faktiskt vara så att de värsta pristopparna på el har passerats när väl stödet betalas ut.

Så för de näringsidkare som med stigande oro betraktar sina elräkningar gäller att de måste ha tålamod – och hoppas att elpriserna inte blir så hiskeligt höga som många av dem befarat.

Läs mer: Nytt förslag om elprisstöd till företag