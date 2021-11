Dan Lucas: Klokt av alla låntagare att räkna med att bolånen blir dyrare kommande år

Inflationen, prisökningstakten, låg i oktober på 3,1 procent, vilket är långt över Riksbankens mål på två procent. Trots det höjer banken inte reporäntan – var det väntat?

Ja, Riksbanken – som många andra bedömare – räknar med att det handlar om en tillfällig ökning av inflationen och att den kommer att falla tillbaka under nästa år. Inflationen under hösten, menar bankens direktion, är mest en följd av stigande energipriser och flaskhalsar när ekonomin ska återhämta sig efter coronapandemin. Dessa bekymmer räknar banken med lättar under nästa år.

Men de flaggar för att räntan kommer att höjas i slutet av 2024. Vad betyder det?

Att banken nu flaggar för att perioden med först minusränta och därefter nollränta, går mot sitt slut.

Men det är ingen dramatik – höjningen ligger tre år in i framtiden och det handlar om en blygsam höjning.

Men som riksbankschef Stefan Ingves så gärna påpekar – det handlar om en prognos, inte ett löfte. Förändras verkligheten på ett sätt som banken inte har räknat med, kommer penningpolitiken och räntan att förändras också.

Kommer bolånen bli dyrare då?

Det finns så mycket annat, inte minst inflationen i vår omvärld och bankernas egna upplåningskostnader, som påverkar räntorna.

Men räntorna på bolån har redan stigit från sin bottennivå och de kommer sannolikt att fortsätta stiga. Troligen kommer det att handla om måttliga höjningar, i synnerhet om Riksbanken får rätt och inflationen faller tillbaka nästa år.

Men det är klokt av alla låntagare att räkna med att bolånen blir något dyrare kommande år.

En annan sak är att det kan vara bra för marknaden att räntorna stiger något.

Varför det?

Därför att de extremt låga räntor vi har haft under flera år har bidragit till att priset på bostäder stigit så mycket och så snabbt. Det har i sin tur gjort det allt svårare för framför allt unga människor att skaffa en bostad.

Ett prisras på bostäder är inte troligt. Däremot kan höjda räntor bidra till en avkylning av bostadsmarknaden med åtminstone mer måttliga prisökningar, i takt med löneutvecklingen. Och det kan, med tiden, göra bostäder mer åtkomliga för grupper som nu inte har en chans att komma in på marknaden.