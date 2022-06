Dan Lucas: Ny generation får känna av inflationen och dyrare lån

Den 16 september 1992 började som en ganska lugn dag på landets ekonomiredaktioner. Lugnet varade inte – plötsligt kom ett besked från Riksbanken. Den höjde marginalräntan, den tidens styrränta, till 500 procent.

Nyheten skakade landet och väckte förundrade frågor från ledande ekonomer runt om i världen. Hur kunde det ens vara möjligt?

Dåvarande riksbankschefen, Bengt Dennis hade en gång sagt: The sky is the limit (Himlen är gränsen) på frågan hur högt han kunde tänka sig att höja räntan.

Skälet till höjningen var att Sveriges valutareserv var på väg att tömmas när företag och institutioner runt om i världen sålde kronor för andra valutor. Kronan försvagades och då Sverige hade fast växelkurs på den tiden måste valutans värde försvaras. En chockhöjning av räntan fick effekten att kronan åter stärktes.

Men det var bara tillfälligt och två månader efter chockhöjningen (som för övrigt bara varade några få dagar) gav Riksbanken upp kronförsvaret. Kronans värde föll omedelbart med runt 25 procent mot en korg av andra valutor.

Kronfallet blev starten för en ekonomisk återhämtning och räntorna föll tillbaka. Men det ledde också till en insikt hos många politiker och hushåll om att en av flera orsaker till den djupa krisen var att det under 1980-talet blev lätt att låna. Inflationen, som var hög, ”åt upp” lånens värde, samtidigt som ränteavdragen var betydligt mer generösa än i dag.

När skatterna reformerades och avdragsrätten begränsades, samtidigt som Riksbanken försvarade en övervärderad valuta, sprack bubblan. Många människor for illa när ekonomin skulle saneras. Räntekostnaderna och arbetslösheten steg kraftigt, bostadspriserna rasade och en del människor tvingades sälja sina överbelånade bostäder.

En stor skillnad mellan 90-talskrisen och dagens situation är att kronans värde i dag sätts fritt på marknaden. Det finns ingen anledning för Riksbanken att höja räntan för att försvara valutans värde.

I stället finns ett inflationsmål på 2 procent. När nu inflationen i maj hamnade på 7,6 procent, måste Riksbanken handla och det är därför de flesta bedömare räknar med att bankens direktion slår till med en höjning på 0,5 procentenheter – eller 50 punkter som det heter på ekonomispråk.

Men även denna gång går vi in i en hårdare ekonomisk verklighet efter en lånefest där svenska hushålls skulder stigit kraftigt. Och just eftersom skulderna är så stora blir en räntehöjning extra kännbar. För på Riksbankens ränta tillkommer bankernas marginaler när de sätter nivån för den rörliga bolåneräntan.

Hur mycket den räntan höjs är svår att sia om, men en vanlig gissning bland bankekonomer är att vi får en rörlig boränta på runt 3,5 procent om något år. För de låntagare som vant sig vid en ränta på 1,5 procent låter det förskräckligt högt. Men det är det inte.

Så sent som 2011-12 var den genomsnittliga räntan för nya bolån runt 4 procent och 2008, precis innan finanskrisen låg den på 6 procent.

Låntagare som har en skuld på fyra miljoner kronor, inte ovanligt i dyrområdena, och en rörlig ränta på 1,5 procent betalar 5 000 kronor i månaden (innan ränteavdrag). Vid en räntenivå på 3,5 procent kostar lånet nästan 11 700 kronor. Inräknat ränteavdrag på 30 procent stiger nettokostnaden från 3 500 kronor till knappt 8 200 kronor i månaden.

De flesta kommer att klara det, men det kommer att slå mot den privata konsumtionen. När mer pengar går till att betala boendet kommer det bli mindre över till annat. När hushållen drar åt svångremmen så slår det mot hela ekonomin då den privata konsumtionen svarar för nästan halva bruttonationalprodukten. Risken är att konjunkturen knäcks och arbetslösheten stiger.

Det är troligt att de snabba räntehöjningar som kommit och som lär fortsätta under i vart fall 2022, kommer att knäcka inflationen. Men Riksbankens och andra centralbanker har en svår balansgång att klara – de måste bekämpa inflationen utan att kasta ut ekonomierna i en djup kris.

