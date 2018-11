Dan Lucas: Politisk lösning en helt annan femma

Vad är det för avtal?

Det är ett avtal som reglerar villkoren för Storbritanniens utträde ur EU. Här regleras till exempel hur mycket Storbritannien ska betala för sina åtaganden under sin tid som medlem.

Vad har varit svårigheterna med att nå en överenskommelse?

Det har funnits flera svårigheter, men känsligast av alla har varit frågan om gränsen mellan Nordirland och Irland. Båda parter vill att den ska vara ”osynlig” som i dag. Problemet är hur det ska gå till. En lösning som EU föreslår är att Nordirland i praktiken blir kvar i EU:s tullunion och delar av den inre marknaden. Det är svårsmält för britterna. Den frågan har varit svårlöst.

Är den löst nu?

Kanske på tjänstemannanivå. Men politiskt är det en annan femma. Premiärminister Theresa May måste få med sig sin regering – eller i vart fall nästan alla ministrar. Annars blir det inget avtal och Mays ställning blir i praktiken ohållbar.

Den brittiska regeringen är djupt splittrad. Uppgiften att May ska träffa dem en och en under tisdagskvällen tyder på att hon kommer pressa dem enskilt. Det har funnits uppgifter att de mer hårdföra Brexitanhängarna hade bestämt sig för en enad front under onsdagens regeringssammanträde (där hela kabinettet, inte bara ministrarna träffas). Genom att träffa dem enskilt spräcker May den fronten.

Så det är klart nu – det blir ett avtal?

Sakta i backarna. Även om May vinner den interna striden är motståndet i parlamentet stort. Blir det ett avtal ska parlamentet rösta om det i december. Som det ser ut just nu pekar det på att regeringen går mot en förlust. Och då kan både nyval eller en andra folkomröstning bli följden.

