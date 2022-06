Dan Lucas: Riksbanken visar att den menar allvar med att få ned inflationen

En höjning med 0,5 procentenheter är en ovanligt kraftfull höjning. Var den väntad?

Ja, i allra högsta grad. På de finansiella marknaderna har just en höjning på 50 punkter, 0,5 procentenheter, varit väntad en längre tid nu, åtminstone sedan inflationssiffrorna för maj kom och som visade att inflationen nu ligger på över 7 procent.

Och även om en höjning med 50 punkter är ovanlig så är den inte unik. Det har skett större räntehöjningar än så förr.

Det som nog är något oväntat är att Riksbanken är än mer tydlig när den signalerar att den menar allvar med att snabbt kyla av ekonomin och få ned inflationen.

Hur då?

Genom sin så kallade räntebana, bankens egen prognos om vad styrräntan kommer att hamna på längre fram.

Räntebanan har skärpts rejält. Styrräntan kommer enligt den nya prognosen ligga på 1,9 procent under nästa år, mot aprilprognosen då banken spådde 1,4 procent. Under 2024 hamnar den på 2,0 procent mot tidigare 1,6 procent.

Riksbankens styrränta Riksbankens styrränta och räntebana. Procent. Källa: Riksbanken. Grafik: DN.

Inte nog med det – banken kommer också dra ner på sina köp av obligationer. I stället för att köpa obligationer för 37 miljarder kronor under andra halvåret, vilket var beslutet i våras, ska banken endast köpa för 18,5 miljarder kronor.

Men det finns fler signaler än så om att bankens styrande direktion kommer att göra vad som krävs för att få ned inflationen till målet om 2 procent.

Vilka signaler är det frågan om?

Det är ett par meningar i pressmeddelandet. Direktionen skriver med tydlig adress till arbetsmarknadens parter att de inte ska tro annat än att Riksbanken kommer att agera för att snabbt få ned inflationen. Direktionen skriver att på ”så sätt blir det tydligt för pris- och lönesättare att inflationsmålet fortsatt kan användas som riktmärke.” Det här är direktionens sätt att säga att det inte är läge att begära kompensation i löneförhandlingarna för den höga inflationen.

I en annan mening står det att ”det finns även tecken på ett ändrat prissättningsbeteende på så sätt att företag höjt priserna ovanligt mycket i förhållande till hur mycket kostnaderna ökat.”

Det här är på riksbanksspråk en rejäl åthutning riktat mot företagsledare som nu passar på att i skydd av inflationen höja priserna extra mycket i syfte att förbättra de egna marginalerna.

Båda meningar kan ses som en varning – att Riksbanken kan höja mer och snabbare om så krävs.

Vad betyder detta för hushållen och inte minst låntagare?

De rörliga bolåneräntorna, liksom en del andra låneräntorna lär bli högre de närmaste dagarna.

Det blir dock knappast stor dramatik, just eftersom höjningen var så väntad. Sverige är redan inne i en process med stigande räntor och den lär fortsätta under åtminstone detta år och en bit in på nästa.

För hushållen gäller det nu att se över sina utgifter noga. Riksbankens direktion räknar med att den höga inflationstakten kommer att ligga kvar över 7 procent under resten av året. Priserna som hushållen möter i handeln kommer med andra ord att fortsätta uppåt för det tar tid innan räntehöjningarna tvingar ner prisökningstakten.