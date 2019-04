Dan Lucas: Tveksamt om Göran Persson är rätt person för Swedbank

Göran Perssons namn har förekommit i spekulationerna sedan Lars Idermark lämnade posten i början av april.

Förespråkarna pekar på hans meritlista som finansminister och statsminister, ett brett internationellt kontaktnät och att han även har erfarenhet från bankvärlden. Till det för de fram att Swedbank har sina rötter i en snart 200-årig folkrörelse, sparbanksrörelsen.

Så låt oss granska meritlistan. Ingen som minns 1990-talet kan betvivla att Göran Persson är beslutsför. Som finansminister var han en av de ledande personerna som drog Sverige ut ur 90-talskrisen – i bland på ett hårdhänt sätt.

Efter statsministertiden har Göran Persson haft en rad styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande för Sveaskog och LKAB. Han kan med andra ord leda en styrelse för komplexa verksamheter med mångmiljardomsättning.

Och med sin förankring inom Socialdemokraterna är han en folkrörelsemänniska. Han kan antas förstå hur sparbanksrörelsen fungerar.

Men vad talar då emot? För det första: ödmjukhet är det nog få som förknippar med Göran Persson.

Under sina tio år som statsminister förde han över mer makt från de enskilda departementen till sig själv. Det var inte alla ministerkollegor som uppskattade det. Inte heller när han uttryckte sig ibland förklenande om dem. Under de tio åren hade Persson sammanlagt 52 statsråd - Tage Erlander hade 53 under 23 år.

Under statsministertiden fick han också öknamnet Buffel-Persson just för sitt sätt att köra över motståndare, internt och externt.

Hans bankerfarenhet sträcker sig till att ha suttit i styrelsen för en mindre sparbank, samt som ledamot i Ålandsbankens styrelse. Det är något helt annat än att sitta som ordförande i en av Nordens största banker.

För övrigt kan nämnas att Ålandsbanken var skandalomsusade fondbolaget Allras bank. När deras fonder sparkades ut ur Pensionsmyndighetens fondtorg, köptes de upp av Ålandsbanken. Spararna hamnade därmed i bankens dyra fonder, i stället för statliga AP7:s Såfa.

Att Göran Persson har ett brett internationellt nätverk är bra för banken. Men det hjälper knappast om till exempel amerikanska myndigheter kräver mångmiljardböter av Swedbank.

Folkrörelseengagemanget är inte heller ett särskilt relevant argument. Swedbank må ha sina rötter i sparbanksrörelsen, men är ingen sparbank. Den är en vinstdrivande systemviktig bank.

Visserligen är Sparbanksgruppen största enskilda ägare, men därefter är det försäkringsbolag och fonder som står för ägandet. Med andra ord en typisk kommersiell europeisk storbank.

Så även om Göran Persson kan leda en styrelse och är beslutsför är det inte det som avgör om han kan återställa förtroendet för banken. Frågan som bör ställas är om han klarar av att visa ödmjukhet och viljan att öppet visa vad som gått fel i banken. Det är svaret på den frågan som kommer att avgöra hur framgångsrik den förre statsministern blir när han tillträder som ordförande.

