Danske banks Sverigechef om jämställdheten i näringslivet: ”Systematiskt fel”

Berit Behring har bombarderats med frågor om de svarta pengar med kopplingar till Ryssland som misstänks ha slussats igenom Danske Banks estniska verksamhet. Nu vill hon skifta fokus. Via sin presskontakt har Berit Behring sagt att hon vill prata om ojämställdheten i näringslivet.

– Det är något som är systematiskt fel, säger hon.

Foto: Thomas Karlsson

Kvinnor innehar knappt en fjärdedel av näringslivets ledande positioner enligt en rapport från stiftelsen Allbright som kom i höstas. Bara ett av tio börsbolag har en kvinnlig vd. Berit Behring ifrågasätter maktfördelningen.

– Vi borde ha en bra rekryteringsbas med tanke på att svenska kvinnor generellt sett är högutbildade och arbetar i större utsträckning än i många andra länder, säger hon.

Hur jobbar ni med frågan på Danske Bank?

– Vi försöker att alltid säkerställa att vi har en kvinnlig kandidat där övervikten av män är stor och vi utbildar våra chefer, som exempelvis fått mäta talartiden på möten, säger hon.

I mätningarna har det gått att se ett mönster, enligt Berit Behring. Både kvinnor och män underskattar hur mycket männen har pratat och överskattar hur mycket kvinnorna har pratat.

– Det är möjligtvis en generationsfråga mer än en könsfråga. Min erfarenhet är att kvinnor och män, speciellt yngre, ser till att göra sig hörda, säger hon.

Banken har också sett till att hålla fler kundevenemang på dagtid.

– Kvällsevenemang drar i regel fler manliga deltagare. Det är lättare att få spridning på frukost- och lunchevenemang, säger Berit Behring.

Bland finansbolagen på börsen består ledningsgrupperna av 31 procent och styrelserna av 38 procent kvinnor. Det gör finanssektorn till den näst mest jämställda branschen efter fastighetssektorn enligt Allbrights lista.

– Sett till antalet anställda är det ungefär lika många män som kvinnor men strukturellt ser det snett ut, säger hon.

Berit Behring syftar på att det fortfarande är män som har hand om de stora kunderna medan kvinnor oftare arbetar mot privatkunder och inom HR.

Foto: Thomas Karlsson

Kvotering har Berit Behring ingen tydlig åsikt om. Däremot förespråkar hon diversifierade grupper.

– Det ger bättre resultat. Allt runt omkring oss förändras snabbt och om vi bara kör på i samma hjulspår är det svårt att fånga upp förändringarna. Det är en risk om gruppen ser likadan ut. Sedan tycker människor också om att jobba i blandade grupper. Det är både gynnsamt för affären och för trivseln, att det ändå ska vara så svårt. Det frustrerar mig, säger hon.

Kan det vara så att kvinnor värdesätter familj- och vänskapsrelationer i högre grad än män och därför väljer tjänster där det finns tid även för ett liv utanför jobbet?

– Det kan säkert delvis ha med det att göra men jag tror också att det är en image vi behöver tvätta bort. På 90-talet var det möjligtvis coolt att jobba många timmar och låtsas vara extremt upptagen. Det fungerar inte riktigt på unga studenter. När jag frågar kvinnliga studenter vad som avskräcker dem från branschen är det här den vanligaste frågan jag får.

– De som arbetar mot aktiemarknaden eller räntemarknaden är givetvis beroende av öppettiderna på marknaden men annars arbetar vi med att försöka skapa flexibilitet och mobila sätt att arbeta på så att folk kan få ett familjeliv att fungera, säger hon.

Lönegapet mellan kvinnor och män uppstår främst i samband med familjebildning. I en Princetonstudie som DN skrev om i februari framgår att svenska mammor på kort sikt förlorar 60 procent av sin inkomst i samband med första barnet, medan papporna knappt förlorar något alls. Efter tio år har mammorna fortfarande 27 procent lägre inkomster än om de inte hade fått barn.

Berit Behring har arbetat i bankvärlden i snart 30 år och har haft flera ledande positioner inom bankernas marketsavdelningar (där man handlar med räntor, valutor och aktier). Hon säger att kvinnliga anställda ofta ville gå ned i arbetstid när de fått barn för att kunna hämta på förskolan. Samtidigt kunde det i samma grupp finnas en manlig kollega som också hämtade på förskolan men som inte hade bett om att få gå ner i tid.

– Jag brukar ta upp det här exemplet med chefer för att de ska uppmärksamma och utmana detta. Det blir inte rättvist om flexibiliteten bara erbjuds vissa. Börjar vi uppmuntra kvinnor att gå ner i tid kan det bli en struktur som blir svår att ändra på senare.

– Ibland behöver man backa kvinnor och erbjuda mer flexibilitet under några år. Det viktigaste är att ha rätt person på ett jobb. Om personen behöver mer flexibla arbetstider vissa dagar är det av mindre betydelse, säger Berit Behring.

Foto: Thomas Karlsson

Samtidigt känner sig fler kvinnor än män stressade. När Folkhälsomyndigheten frågade svenskarna om de upplever sig stressade svarade 19 procent av kvinnorna och 12 procent av männen och att de gör det.

Berit Behring tillägger:

– Det finns skillnader i bemötandet från kollegerna. En man får mer positiv feedback för att han faktiskt hämtar barnen medan kvinnan inte får det. Vi måste medvetandegöra de här skillnaderna.

Men det kan även finnas fördelar med att inte tillhöra normen.

– Som kvinna är det lättare att bli sedd, bli ihågkommen och få bästa placeringen vid middagar. Samtidigt är det fler som har ögonen på dig. Gör du något fel blir det också noterat, säger hon.

Under Metoo-hösten 2017 var det länge tyst från finansbranschen och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kallade banker och försäkringsbolag till ett möte. Det sammanslagna uppropet mellan sektorerna under benämningarna #inteminskuld och #påvåravillkor var blygsamt och kom först flera månader efter det initiala genomslaget.

Varför var det så tyst från finansbranschen?

– Metoo handlar främst om rena sexuella övergrepp. Det verkade vara väldigt utbrett i den bransch som blev mest uppmärksammad. Sedan flyttades debatten mer till att handla om strukturella delar i samhället i stort. Där kanske det borde ha funnits ett större intresse från finansbranschen, säger Berit Behring.

När Danske Bank startade den digitala plattformen The Hub för entreprenörer upptäckes det snabbt att kvinnor lyste med sin frånvaro på startup-scenen.

– Jag känner att vi är nära en brytpunkt. Jag märker hos både kvinnor och män att fler förstår att det finns strukturella jämställdhetsproblem och att det i dag är mer självklart att dela lika på föräldraledigheten. Men i startup-världen är fördelningen skev. En del av förklaringen är att entreprenörsscenen i dag är mer teknikorienterad.

Berit Behring säger att jämställda grupper är viktigt både för trivseln och affären. Foto: Thomas Karlsson

Banken startade då Femtech – ett evenemang enbart för kvinnliga entreprenörer.

– Med det har vi lyckats få fram många kvinnor. Vi människor vill inte vara udda typer. Så om det är färre än tio procent kvinnor på evenemangen väljer många att stanna hemma, säger hon.

Danske Banks rapport för det första halvåret 2019 presenteras på torsdagen. I vinstvarningen som kom i förra veckan justerade bolaget ned nettovinsten till 13-15 miljarder danska kronor från tidigare 14-16 miljarder danska kronor. Pressade marginaler och tillståndet på finansmarknaden angavs som anledningar bakom justeringen.

Berit Behring om... Misstankarna om penningtvätt: – Man tittade inte tillräckligt mycket på den estniska delen som ingick i köpet av finska Sampo bank. Dessutom hanterades den som en separat bank i stället för att den fick ingå i samma IT-system som övriga banken. När det sedan kom larm från en visselblåsare utökades kontrollfunktionerna inte tillräckligt snabbt. Vad banken gjort för att det inte ska kunna ske igen: – Vi har utökat antalet personer som jobbar med detta kraftigt. År 2015 var det omkring 200, i dag börjar vi närma oss 2000. Vi har investerat i IT-system, bland annat inom AI som kan hitta mönster i transaktionerna. Det viktigaste vi har gjort är att utbilda personal, framför allt anställda som har kontakt med kunder. Räntan: – Det är inget större inflationstryck så jag tror vi kommer att behålla räntorna lång tid framöver. Den svaga svenska kronan: – I Sverige finns många exportberoende företag. Det finns fortfarande en positiv ton. Låga räntor gör att företagen vågar investera. Däremot finns det en risk att internationella bolag köper upp våra fina svenska företag. Om intresset för den lediga vd-posten hos Swedbank: – Det kan jag inte kommentera. Vad jag kan säga är att jag har fantastiska medarbetare på Danske Bank. Visa mer