Därför är arbetslösheten så hög – eller låg – där du bor

Logga in

Logga in

Arbetslösheten över landet skiljer sig åt. Även i de kommuner som är likartade till befolkningsmängd, ålder, och storlek. Varför är det så?

Arbetsförmedlingen hoppas få svar på dessa frågor genom rapporten Vad förklarar den regionala arbetslösheten? och det nya demografimåttet, som de hoppas kan ge mer rättvisa jämförelser.

– Har en kommun en hög utbildningsnivå, så ska det finnas en lägre arbetslöshet. Men om det är tvärt om, varför är det så? Nu kan vi försöka kartlägga varför det ser ut som det gör, och försöka hitta metoder för att sänka arbetslösheten i just den kommunen, säger Emil Persson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Emil Persson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Foto: Eva Dalin

I och med det nya verktyget jämförs förväntad arbetslöshet, med faktiskt arbetslöshet. När demografin inte matchar arbetslösheten kallas det ett förväntningsfel. Ett exempel är storstadskommunen Malmö som har det största förväntningsfelet i rapporten.

Marcus Eriksson är avdelningschef på arbetsmarknadsenheten i Malmö, och betonar att det är fler parametrar än demografin som spelar roll för arbetslöshetstalen.

– Det är en lite mer komplex bild som måste målas upp, vi har stora utmaningar men också väldigt stora möjligheter.

Arbetslösheten i Malmö under mars i år var strax under 12 procent. Sveriges två andra storstadskommuner, Göteborg och Stockholm, hade en arbetslöshet på strax under 7 respektive 6 procent.

– Vår kommun har en hög arbetslöshet, bland de högsta i landet, men den sjunker också snabbare än i många andra kommuner, säger Marcus Eriksson

Marcus Eriksson, avdelningschef på arbetsmarknadsenheten i Malmö. Foto: Örjan Eskengren

Den totala arbetslösheten i Sverige fortsätter även den att sjunka, trots väntad lågkonjunktur. Konjunkturläget oroar många, men inte Marcus Eriksson.

– Arbetsmarknaden är stekhet just nu, utifrån analyser från bland annat SKR så kommer många branscher att sakna arbetskraft i framtiden. Vår utmaning är att jobba med matchningsområdet, där de som behöver utbildning ska få rätt utbildning, säger avdelningschefen.

I Gnosjö är förväntningsfelet det motsatta. Deras arbetslöshet borde ligga på runt 9 procent enligt Arbetsförmedlingens nya demografimått. Men deras faktiska arbetslöshet ligger på 5,4 procent.

– Jag blev inte jätteförvånad, men det är ju väldigt positivt med ett mått som visar att det vi gör fungerar, säger Jakob Björnell, verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten i Gnosjö.

Jakob Björnell, verksamhetschef på arbetsmarknadsenheten i Gnosjö. Foto: Privat

Nationellt, är de som står längst ifrån arbetsmarknaden bland annat utomeuropeiskt födda och de med en funktionsnedsättning. Så såg det ut även i Gnosjö, men för ett par år sedan samlades arbetsmarknadsenheten i kommunen och funderade på vad man kunde göra åt problemet.

– Vi kom att tänka på undersköterskorna i kommunen, som redan har en hög arbetsbelastning. Så vi startade ett tvätteri, för att underlätta för dem, men samtidigt hjälpa de som stod långt från arbetsmarknaden till ett jobb. Vi slog flera flugor i en smäll kan man säga.

– Jag vet att många kommuner kämpar med de som står långt ifrån arbetsmarknaden och att de gör ett bra jobb. Men vi är glada över att ha gjort något som funkar för oss, och som verkar fungera över tid också.

Kan den berömda ”Gnosjöandan” ha något med detta att göra?

– Det tycker jag att den har. Vi har många ungdomar som startar företag och det gäller att förädla det företagsklimat vi har här, med många industriföretag.

Arbetsförmedlingen och Emil Persson anser att det är det nya måttet är ett bra grundmaterial att använda i olika typer av kommunsamverkan.

– När man kan ställa bättre frågor, får man också bättre svar, säger han.