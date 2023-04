Därför är mjölken så dyr – trots överskott

Rynkade pannor framför mjölkhyllan, sura miner vid grädden och muttrande stämmor från smörkylen. Priset på mjölk och mejeriprodukter har ökat med runt 30 procent det senaste året, enligt SCB. Det har fått svenskarna att dra ned på sin konsumtion, välja billigare alternativ och köpa mer på kampanj.

Samtidigt finns ett överskott på mjölk, både i Sverige och globalt. Det fick i februari Skånemejerier AB att agera – och i ett brev vädja till sina runt 300 mjölkbönder att ”minska sin produktion så snart som möjligt”. Det har DN och SVT Skåne tidigare rapporterat om.

Företaget har ett ”enormt mjölköverskott” och tvingas sälja en del av mjölken billigt till industrimarknaden. Nu ber de bönderna att skjuta upp planerade investeringar.

Ett överskott på mjölk? Varför är den då så dyr? Varför sänks inte bara priset till konsument?

Så mycket dyrare är mjölken och grädden Källa: SCB. Matpriskollen.

På Öland har lantbrukaren Björn Folkesson just slukat en ostmacka.

– Värdet på mjölken sjunker som en sten. Det har nästan halverats sedan i december. Fan vet vem som överlever vad!

Extrema kast i upp- och nedgångar. Så förklarar Björn Folkesson läget på mjölkmarknaden. Han är förutom lantbrukare också råvaruexpert och krönikör på tidningen Land Lantbruk.

Det började med kriget i Ukraina, som fick böndernas kostnader att skjuta i höjden. Gödsel- och foderpriser fördubblades. Bensin, diesel och el blev också dyrt. Mot slutet av året började de kraftigt stigande räntekostnaderna att kännas.

– Mejerierna förstod att ingen bonde klarar det här, om vi inte skruvar upp priset till himmelens höjder, säger Björn Folkesson.

Sagt och gjort. Priset för mjölk till bönderna skruvades upp under hela 2022 till nivåer som lantbrukarna aldrig tidigare varit med om. Arla Foods, som är marknadsledande i Sverige och står för 66 procent av all mjölk som vägs in i landet, justerade priset till bönderna totalt 15 gånger i fjol. I tolv omgångar fick lantbrukarna ett högre pris för sin mjölk.

– De prishöjningarna nådde konsumenterna i höstas, säger Max Wallenberg, presschef på Arla.

Nu rasar priset på mjölk på den internationella marknaden. Arlas bönder har fått priset på mjölk sänkt flera gånger i år – och andra svenska mejerier hakar på. Det skakar i mjölkbranschen. Men i butikshyllan märks inga större förändringar.

En av bovarna i dramat är priset på mjölkpulver.

– För att förstå det stora schemat måste man förstå värdet av pulvret. Får man bra betalt för pulver, gör man pulver av mjölken. Det kan man inte göra nu. Pulvervärdet har sjunkit ett helt år, förklarar Björn Folkesson.

Runt 30 procent av den mjölk Arlas svenska bönder producerar blir till pulver som säljs på den internationella marknaden. Här hemma dyker det upp i Marabou mjölkchoklad, välling eller kaffe latte.

Vikande efterfrågan på mjölkpulver i Kina är en stor anledning till att priset dumpats. Ett globalt överskott på mjölk ett annat.

– Vi ser en backlash nu med bristande efterfrågan, säger Björn Folkesson.

När Skånemejerier AB vädjar till sina bönder om att mjölka mindre, blir han inte förvånad.

– Jag har full förståelse för det.

När priset på mjölk till bönderna sjunker – kommer fler vilja öka sin produktion för att kompensera.

– Då blir det ett ännu större överskott, vilket ytterligare bidrar till att dumpa priset, säger Björn Folkesson.

Fyra mejerier står för 98 procent av all invägd mjölk i Sverige. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Inte alla är lika förlåtande. Flera skånska bönder är nu irriterade på Skånemejerier AB, som sedan tio år tillbaka ägs av den franska mejerikoncernen Lactalis.

– Det är inte mitt jobb som lantbrukare att se till att de sköter sitt företag. Nu säger de: skicka mindre mjölk i tanken, så att vi kan klara oss, säger Jill Svensson från Lilla kyrkhults gård utanför Hörby i Skåne.

Helena Hansson, professor i jordbruksekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, ser flera problem med Skånemejeriers vädjan till bönder om att mjölka mindre.

– Jag tolkar det som strategisk beteende. Man vill försöka påverka utbudet av mjölk så att det inte blir för mycket mjölk på marknaden. Då kan man bibehålla de höga priserna, säger Helena Hansson.

Det som händer annars är att priserna börjar sjunka, menar hon.

– Det skulle vara bra för inflationstrycket. Men som företag kan de ha vinning av att behålla de höga priserna. Att man kan göra så är ett tecken på marknadsmakt.

Är det osunt?

– Ja, från ett strikt ekonomiskt perspektiv är det inte sunt. Det är ett tecken på att enskilda företag kan påverka marknadspriset. Då borde man jobba för att det ska finnas fler företag i processledet.

På Skånemejerier beklagar presschef Anette Gregow eventuella missförstånd kring brevet till bönderna.

”Brevet var riktat till de leverantörer som redan har planer på att dra ner, att om möjligt tidigarelägga. Med facit i hand kan vi konstatera att vi skulle varit ännu tydligare i vår kommunikation”, skriver hon i ett mejl till DN.

Syftet med brevet var att informera lantbrukarna om den tuffa situationen, förklarar hon.

”Många väljer bort lokalproducerat till förmån för billigare alternativ. Långsiktigt kan det slå mot hållbara och svenska produkter. Samtidigt ser vi en ökad invägning av mjölk, och där måste vi komma i balans”, skriver Anette Gregow.

Varför sänker ni inte priset till butik, så att de i sin tur kan sänka priset till konsument?

”Vi justerar ständigt priset, i enlighet med mjölkpriset som ju går upp och ner över tid. Nu är mjölkpriset på väg ner. Som mejeriföretag är vi verksamma inom en lågmarginalbransch. i vår produktion skapas biprodukter, och det är det överskottet som i dag säljs på internationella marknaden. Det är just det överskottet som är mycket kostsamt.”

I Sverige köper fyra stora mejerier 98 procent av all mjölk som vägs in – Arla Foods, Skånemejerier, Falköpings Mejeri och Norrmejerier.

Helena Hansson på SLU liknar branschen vid ett timglas. Fortsatt finns knappt 3000 mjölkbönder i landet – men i handeln dominerar de tre stora aktörerna Ica, Coop och Axfood. De utgör timglasets smala midja.

– Vi har jättemånga konsumenter, men tre stora aktörer som dominerar handeln. Det är de som till slut sätter priset till konsument.

Bristen på transparens är ett problem, tycker hon.

– Ingen vet riktigt hur priserna sätts. Det är affärshemligheter.

Fyra stora mejeriföretag dominerar Invägningen av mjölk i Sverige domineras helt av de fyra största mejeriföretagen. Tillsammans väger de in nästan 98 procent av den mjölk som produceras. Mjölkinvägning per mejeri 2021. (Procent) Källa: Jordbruksverket.

Överskott på mjölk alltså. Priset till bönderna sänks. Kommer mjölk, smör, ost och grädde i kyldisken bli billigare nu?

Troligen, på lite sikt, enligt svaren från Skånemejerier och Arla. Men professorn Helena Hansson vid SLU, är inte övertygad.

– När Arla sänker priset mot lantbrukarna tar det lång tid innan det når konsument. Om det nu gör det! Det vill jag lägga in som en brasklapp. Vad gäller priserna på livsmedel har vi inte sett något liknande på väldigt lång tid.