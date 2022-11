Därför är sparräntan så låg hos storbankerna

Under hösten har alltfler småbanker höjt sina sparräntor – flera av dem ligger i dag runt 2 procent, eller ännu högre (se faktaruta). Storbankerna har inte hängt med, vilket visar sig när DN jämför hur storbankerna höjt räntorna på rörliga lån respektive för sparkonton utan bindningstid och med fria uttag.

Ta exemplet SEB, vars rörliga bolåneränta ökat från 2,39 procent i januari till 4,29 procent i november. Banken höjde sin boränta två dagar efter Riksbankens senaste höjning, den 21 september, men först efter en vecka höjdes räntan på deras ”Enkla sparkonto”, enligt siffror från jämförelsetjänsten Compricer. Det är ett konto som enligt reklamen är till för ”buffertsparande”.

Varför är det så?

– En anledning är att vi inte har ett behov att öka vår inlåning för närvarande. Vårt råd till våra kunder är att flytta mer långsiktigt sparkapital till andra produkter med högre avkastning. På placeringskonton med bindningstider mellan 3 månader och 5 år är räntan 1,25 procent–2,98 procent, skriver SEB:s kommunikationschef Frank Hojem i ett mejl till DN.

Claes Hemberg kallar sig i dag oberoende ekonom men har ett långt förflutet på nätbanken Avanza.

– Under ränteuppgången vi sett det senaste året så har bolåneräntorna stuckit i väg, men inte sparräntorna. När svenskarna har det rekordknapert borde glappet mellan räntorna minska, inte öka, säger han och fortsätter:

– Bankerna behöver inte höja sparräntorna eftersom kunderna inte är så rörliga. Det borde dels finnas bättre information till konsumenterna, dels ännu enklare verktyg för att kunna flytta sina pengar.

Nordea höjde bolåneräntan redan den 20 september och en gång till den 28 september. Strax efter, den 4 oktober, höjde banken sparräntan från 0,05 till 0,55 procent på sitt förmånskonto med sparande upp till 150 000 kronor.

De tjänar jättemycket pengar just på skillnaden mellan vad de ger på sparkonto och vad de får in på bolån

DN frågade Nordea hur det kommer det sig att boräntan påverkas mer av styrräntan än sparräntan. Svaret kommer per mejl från bankens presstjänst:

”När det gäller sparkonto har vi framför allt höjt på vårt Fasträntekonto där vi nu erbjuder upp till 2,9 procent på två år. Ser vi till bolånen har våra upplåningskostnader ökat och marginalerna på bolån har även minskat under en längre tid som Finansinspektionen redovisar.”

Företaget Compricer erbjuder en tjänst som jämför olika lån med varandra och för statistik över bankernas bolåneräntor och sparräntor. Christina Sahlberg som är sparekonom på Compricer säger till DN att 39 procent av alla svenskar aldrig har bytt bank för sina bolån.

– Jag tror att vi måste börja tänka att vi kan ha kvar vår bank som huvudbank med autogiro för att betala räkningar och allt sånt där. Men vi kanske ska ha en annan bank för bolån, en annan bank för sparkonto och en annan bank för investeringar, säger hon.

Många tycker att det är skönt att bara ha en bank.

– Men man förlorar väldigt mycket pengar, säger Christina Sahlberg.

Tjänar storbankerna mycket pengar på att låta inlåningsräntan släpa efter bolåneräntan?

– Bankernas marginaler har gått ner lite, men å andra sidan får de in dubbelt så mycket eftersom räntorna har gått upp, så de tjänar jättemycket pengar just på skillnaden mellan vad de ger på sparkonto och vad de får in på bolån, säger Christina Sahlberg.

På Handelsbanken får kunderna i dag 0,5 procent i ränta på ett vanligt sparkonto med fria uttag och utan bindningstid. Höjningen på en halv procentenhet gjordes den 30 september, nio dagar efter att riksbanken höjde styrräntan med en procentenhet.

Boräntan gick något snabbare att höja. Den fick Handelsbanken upp från 3,79 till 4,29 procent den 27 september.

”Generellt styrs räntor av marknadsräntor och konkurrensläget. Styrräntan har förstås stor betydelse men är inte det enda som påverkar, också andra omvärldsfaktorer spelar in. Den höga inflationen inverkar, hur marknaden som helhet utvecklas och förväntan om den framtida ränteutvecklingen spelar också in. Det i sig kan leda till skillnader, också mellan olika sparformer, placeringar med olika bindningstider”, skriver handelsbankens presskontakt Maria Lindblad i ett mejl.

Detta retar bankkunderna. Olivia Kanehorn, jurist på oberoende Konsumenternas bank- och finansbyrå, har under året märkt att allt fler kunder hör av sig med frågor om bankernas jonglerande med räntorna.

– Vi får samtal från kunder som ifrågasätter det, och då får vi bara förklara att bankerna inte har någon skyldighet enligt lag att höja de här sparräntorna utan det är upp till dem. De får ta sina egna affärsmässiga beslut, säger hon.

Vad är rådet till kunder som är missnöjda?

– Vi kan alltid påminna konsumenterna om att de alltid har möjlighet att jämföra och byta bank.

Fotnot: Räntorna som anges i artikeln är per den 18 november 2022.

