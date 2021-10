Därför blev lilla Grästorp en vinnare i pandemin

Nästan 74 000 nya företag startades i Sverige under fjolåret, enligt statisk från myndigheten Tillväxtanalys. Det är den högsta siffran sedan 2011. Hemarbete, permitteringar och en ökad arbetslöshet är alla tänkbara förklaringar bakom uppsvinget. En ännu viktigare förklaring är halveringen av kravet på aktiekapital i ett nystartat aktiebolag från 50 000 till 25 000 kronor som trädde i kraft den 1 januari 2020, enligt Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

– Det var en 20-procentig ökning av nya aktiebolag redan under det första kvartalet innan pandemin bröt ut, säger han.

Bland kommunerna med flest antal nystartade företag i förhållande till befolkningsmängd sticker Stockholmsregionen ut. Hälften av kommunerna på topplistan återfinns här, och allra flest nystartade företag hade Danderyds kommun med med 20,3 nya företag per 1.000 invånare år 2020.

På tredje plats ligger Åre med 18,7 nya företag per 1 000 invånare. Kommunen har under flera år legat i toppskicket vad gäller antalet nystartade företag per capita.

Enligt näringslivschefen Johan Bürger Hyllienmark finns en stark tradition av entreprenörsskap som ligger till grund för den höga placeringen.

– Både inkomst- och utbildningsnivå ligger under riksgenomsnittet, men innovationskraften är väldigt stark. Det präglar Åre både nu och historiskt, säger han.

En fjärdel av jobben i kommunen är kopplade till besöksnäringen och många företag är på ett eller annat sätt beroende av den. Men trots att pandemin satte käppar i hjulet för turismen märktes ingen nedgång i antalet nya företag.

– Det finns en stark tradition av samverkan och att skapa sitt leverne utifrån den här platsen. Besökningsnäringen har också gjort ett bra jobb med att platta ut säsongsvariationerna, säger Johan Bürger Hyllienmark.

Topp 20 kommuner med flest nya företag per 1000 invånare år 2020 Grafik: Elin Lindwall Källa: Tillväxtanalys

För flertalet mindre kommuner innebar fjolårets ökning ett stort uppsving; ju färre invånare - desto fler nya företag per capita. En sådan är Grästorp, som gick från plats 263 år 2019 till plats 4 i fjol, enligt Tillväxtanalys statistik. Totalt startades 59 nya företag i kommunen.

– Det finns en stark småföretagaranda här. Man förlitar sig inte på någon stor arbetsgivare, myndighet eller bruk som majoriteten får jobb hos. Istället är det många småföretag och företagen trivs i allmänhet bra här, säger utvecklingschefen Sofia Jessen.

Sofia Jessen, utvecklingschef på Grästorps kommun. Foto: Privat

Hon påpekar att Grästorp ligger på plats 21 i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat, och att de jobbar aktivt för att stödja det lokala näringslivet. Att så pass många nya företag startades i fjol ser hon som en positiv effekt av pandemin. Fler har också valt att flytta hit det senaste året.

– Nyföretagandet och nybyggandet ökar, vilket är tecken som pekar åt samma håll. Det är väldigt roligt, och det skapar en stark framtidstro.

En annan mindre kommun som placerar sig högt upp på listan är Jokkmokk i centrala Norrbotten. Även här finns en utbredd företagarmentalitet enligt Christel Falk, näringslivsutvecklare på Strukturum, vars roll är att främja det lokala näringslivet. Sammanlagt finns drygt 1 000 företag registrerade i kommunen som har knappt 5 000 invånare.

– Det går från generation till generation. Inte minst bland våra samiska företag inom rennäringen. Det handlar om viljan att kunna göra det man själv vill och en tro på det man gör, säger hon.