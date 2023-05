Därför skaffade ökända banken amningsrum och försökte bli som Silicon Valley

Det händer ganska ofta nu för tiden att jag hamnar i ett rum med en man som visar ekonomiska grafer. Den här gången var det i ett konferensrum på Goldman Sachs i London, en torsdag ett par veckor innan 2023 års finanskris.

I 154 år har Goldman Sachs varit både fruktad och beundrad – banken som drar till sig de smartaste människorna, de rikaste kunderna och de bästa politiska kontakterna.

Det är i alla fall myten om Goldman Sachs: att banken nästan är en synonym för makt och pengar. Det sägs dessutom att de som jobbar här (till skillnad från nästan alla andra i finanssektorn) inte snackar skit om sin arbetsgivare efter två öl.

På Goldman Sachs är man lojal. Påstås det i alla fall.

Den tio våningar höga byggnaden på 1 Shoe Lane omsluter Londons största handelsgolv. Det ligger som ett nersänkt akvarium mitt i huset och från varje våning kan du titta ner på människorna framför skärmarna där de globala marknaderna tickar fram.

Du kan inte höra dem.

Hos Goldman Sachs finns Londons största handelsgolv, som ett nedsänkt akvarium mitt i huset.

Det var ett par decennier sedan någon skrek en aktiebeställning in i en fast telefon.

Det finns ingen skylt utanpå Goldman Sachs här i London. Bara buttra säkerhetsvakter. Fönstren på nedervåningen är gigantiska: tre gånger större än på byggnaden mittemot. Fast det kan du bara se inifrån. På utsidan är fasaden helt svart.

Det är omöjligt att se in i byggnaden.

I ett konferensrum sitter Matheus Dibo som är strateg i bankens grupp för investeringsstrategier. Därmed ägnar han en stor del av sin tid åt att tala om för rika människor vad de bör göra med sina pengar. Han ber mig nu bläddra till sidan tolv i ett inplastat kompendium av utskrivna powerpoint-bilder. Han är ung och älskar sitt jobb. Han är uppvuxen i Brasilien och första dagen på Goldman Sachs i New York kändes som en sång av Taylor Swift.

Detta är mina ord, inte hans. Men efter intervjun beskriver han känslan av skyskrapor och oändliga möjligheter som slog emot honom när han först kom till Goldman Sachs i New York. Nu för tiden är han baserad i London och bredvid honom sitter en pr-kvinna i stilettklackar och en hijab perfekt matchad till de svarta läderbyxorna.

Hon är på sin vakt.

Matheus Dibo är strateg i Goldman Sachs grupp för investeringsstrategier.

Samma dag har magasinet The Economist nämligen anklagat Goldman Sachs för stora strategiska misstag. Goldman Sachs resultat under det sista kvartalet 2022 var det sämsta på ett decennium och banken är just i färd med att säga upp över 3 000 personer globalt. Bland annat har deras försök att lansera lån för vanliga konsumenter varit en besvikelse. The Economist antyder att detta har att göra med att Goldman Sachs har svårt att anpassa sig till en ny ekonomisk verklighet.

Artikeln i The Economist svider.

På Goldman Sachs är man van vid att bli kallad ”hänsynslös”.

Man är inte van vid att bli kallad inkompetent.

Lite överdrivet skulle man kunna säga att Goldman Sachs var den bank som tog sig ur den stora finanskrisen 2008 med mest pengar och sämst rykte. För fjorton år sedan beskrev den amerikanska journalisten Matt Taibbi banken som ”en stor vampyrbläckfisk lindad runt mänsklighetens ansikte”.

Alla kommer ihåg den formuleringen.

Den var inte nödvändigtvis dåligt för Goldman Sachs.

På utsidan är Goldman Sachs fasad helt svart.

Som Hjalmar Söderberg konstaterade: ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad...” Goldman Sachs blev själva symbolen för en viss typ av amerikansk finanskapitalism, en som med Matt Taibbis ord ”obevekligen drämmer sin blodtratt in i allt som luktar pengar”.

En del tog som sagt detta som en komplimang. Goldman Sachs fick representera en hänsynslös kapitalism som många faktiskt romantiserade.

En som unga handelshögskolestudenter ville vara en del av.

Finanskrisen 2008 handlade i grund och botten om oansvariga amerikanska huslån. Pengar hade lånats ut till folk som antagligen inte skulle kunna betala tillbaka dem. Sedan hade den här typen av lån paketerats om till komplicerade finansiella produkter som sålts vidare över världen. Hela karusellen byggde på antagandet att den amerikanska husmarknaden aldrig skulle kollapsa.

Men 2007 fick den amerikanska ekonomin problem. Folk slutade i stor skala att betala tillbaka på sina huslån. Värdepappren som bankerna hade sålt till varandra blev i snabb takt alltmer värdelösa. De Wall Street-institutioner som satt på flest av dessa papper när musiken tystnade i september 2008 gick under. Många andra räddades av de amerikanska skattebetalarna.

Däribland Goldman Sachs.

Londons bankdistrikt förändrades efter finanskrisen 2008.

Den anrika banken hade varit inblandad i precis samma sak som välte investmentbanker som Lehman Brothers och Bear Stearns.

Skillnaden var att Goldman Sachs hade tur.

Eller var skickligare.

Det beror på hur man ser det.

Redan 2006 hade en mindre grupp analytiker på Goldman börjat förstå riskerna i den amerikanska husmarknaden. De hade satsat pengar på att den skulle krascha. När världsekonomin föll ihop satt Goldman Sachs därför och kammade hem miljarder på att ha blankat den amerikanska husmarknaden.

Sådant gör en sällan populär.

Men trots att Goldman Sachs drog in 13.4 miljarder amerikanska dollar i vinst 2009 började banken (som nästan alla andra) få svårt att låna pengar när kreditmarknaderna frös och den stora finanskrisen rullade fram över världen. Goldman Sachs kände sig till slut tvingad att byta skepnad. Banken gjorde om sin organisation för att få tillgång till amerikanska statliga lån. Och att själva symbolen för den amerikanska finanskapitalismen tog hjälp av staten på det här sättet var förstås kontroversiellt. Särskilt eftersom USA:s dåvarande finansminister Hank Paulsen tidigare hade jobbat på just Goldman Sachs.

Lehman Brothers huvudkontor i New York, september 2008.

Det var dock inte bara Goldman Sachs som förändrades efter den stora finanskrisen 2008.

Hela världsekonomin gick in i en ny fas.

I decennier hade Wall Street varit den amerikanska kapitalismens hjärta. Det var banker som Goldman Sachs som drev på finansialiseringen av världen. På Wall Street fanns det globala välståndets huvudkranar och det var finanssektorns pengar, människosyn och värderingar som definierade årtiondena efter det kalla krigets slut. Men efter den stora finanskrisen 2008 gjorde de rekordlåga räntorna och de nya politiska regleringarna det svårare för Wall Street att tjäna pengar på samma sätt.

Silicon Valley tog över som maktcentrum i den globala ekonomin. Fokuset i den amerikanska ekonomin försköts. Och drömmarna i huvudet på världens handelshögskolestudenter förändrades.

De ville inte längre sitta i kritstrecksrandig kostym på Goldman Sachs i London.

De ville grunda startups och rulla på yoga-bollar framför en laptop.

Foto: Beatrice Lundborg

1995 myntade medieteoretikerna Richard Barbrook och Andy Cameron begreppet ”den kaliforniska ideologin”. Detta var en ny berättelse om världen, enligt de brittiska forskarna. Den hade uppstått när hippiekulturen i San Francisco gick ihop med den framväxande tech-industrin i San Francisco.

I Kalifornien växte en allmän kulturell bohemiskhet ihop med en ny idé om entreprenörskap. Vad som förenade dem var en allmän fientlighet mot staten.

Hippierörelsen motsatte sig statlig makt på det kulturella området.

De unga it-entreprenörerna motsatte sig statlig makt på det ekonomiska området.

Bägge rörelserna råkade befinna sig just i San Francisco. Resultatet blev en ideologi där personlig frihet och ett avreglerat marknadsideal möttes. 1970-talets långhåriga vänster fick barn med 1980-talets nyliberalism.

Resultatet var Silicon Valley.

Apples Steve Jobs, John Sculley och Steve Wozniak i San Francisco 1984.

Enligt den ”kaliforniska ideologin” gick det alldeles utmärkt att vara hippie och storkapitalist samtidigt. Entreprenören var revolutionär – bara i egenskap av att vara entreprenör. Produkterna han skapade förändrade ju världen och frigjorde därmed automatiskt människan. Vad spelade det då för roll om han betalade skatt eller inte?

I Silicon Valley använde entreprenörerna ord ur hippierörelsens vokabulär för att beskriva sina företag: ”sharing, connection, community, openness ”. Steve Jobs praktiserade zenbuddism och trodde på fruktdieter och alternativmedicin.

Samtidigt byggde han Apple, världens ekonomiskt mest värdefulla företag.

Detta var den nya kapitalismen.

Och den började sprida sig in i den gamla.

Krisen 2008 fick kulturen på bankerna att förändras. Här interiör från Goldman Sachs huvudkontor i London.

Att sitta i mörk kostym på en strippklubb i Aldgate i östra Londons bankdistrikt var efter finanskrisen 2008 inte lika hett längre (även om det fortfarande hände). Folk började prata på ett nytt sätt.

Kulturen förändrades bland bankerna.

Goldman Sachs är känt för sina strikta regler runt kläder. Men 2019 började även Goldman Sachs tillåta vissa anställda att komma till jobbet utan kostym. Bankens nya huvudkontor har rum avsedda för amning och en egen förskola. I januari 2023 går jag bokstavligen vilse inne på Goldman Sachs gigantiska damtoalett. Där finns vad som bara kan beskrivas som en ”bar” med olika former av mensskydd. Och efter att analytikern Matheus Dibo har visat mig sina grafer berättar han entusiastiskt om sitt engagemang i bankens nätverk för hbtq-personer.

Londons finansvärld är inte vad den en gång var. Och mycket av det har att göra med kulturellt inflytande från Silicon Valley. Men samtidigt som den traditionella finanssektorn försökte vara mer som Silicon Valley var det just i Silicon Valley som nästa finanskris skulle börja.

Här låg själva ironin.

Bild 1 av 3 Londons finansvärld är inte vad den en gång var. Det märks även på Goldman Sachs kontor. Bild 2 av 3 Bild 3 av 3

Jag känner inte att mitt möte med Matheus Dibo på Goldman Sachs i London i slutet av januari 2023 går särskilt bra. Han har nämligen börjat rabbla siffror. Han drar sina bedömningar av läget i världsekonomin och listar sina skäl till varför hans nuvarande bedömning är en 50-procentig chans för amerikansk lågkonjunktur.

Jag börjar känna att han lika gärna hade kunnat skicka mig ett pm. I ett försök att få ur honom något som är mer personligt frågar jag: Vilken är din favoritgraf? Om du var tvungen att välja en graf i det här kompendiet, vilken skulle du välja?

Matheus Dibo säger omedelbart att han personligen råkar vara förtjust i grafen på sida nummer sju. Vi bläddrar dit och stirrar in i en ”temperaturkarta” över den amerikanska ekonomin.

”Den övergripande indikatorn förra året är ljusblå. Det tyder på att det inte finns några stora obalanser i den amerikanska ekonomin”, säger Matheus Dibo, åtta veckor innan den näst största bankkollapsen i amerikansk historia. Foto: Beatrice Lundborg

– 1999, två år före lågkonjunkturen 2001, kan man faktiskt se att indikatorerna för den amerikanska ekonomin går i rött, säger han.

– Du kan med andra ord se problemen som sedan ledde till krisen... Och titta här på år 2005, flera år före krisen 2008 kan du också se att kartan går i rött. Du kan till och med se var problemen i ekonomin låg! I en amerikansk husbubbla!

Jag nickar imponerat.

– Men titta här på 2022, den övergripande indikatorn förra året är ljusblå. Det tyder på att det inte finns några stora obalanser i den amerikanska ekonomin, säger Matheus Dibo till mig, i 2023 års första månad.

Detta var åtta veckor innan den näst största bankkollapsen i amerikansk historia.

Det var inte så att problemen som skulle leda till att Silicon Valley Bank kollapsade inte syntes i Goldman Sachs inplastade kompendium. Vi pratade om räntorna. Vi pratade om inflationen.

Vi missade bara vad det skulle innebära.

Och jag ställde förstås inte heller några frågor om saken.

Foto: Beatrice Lundborg

Fröet till nästa finanskris finns nästan alltid i den föregående.

Efter krisen 2008 tryckte världens centralbanker räntan i botten. Dessa billiga pengar var bra för tech-branschen. Startupbolag behöver nämligen bränna sig igenom stora summor kapital. När räntorna är låga är det mer rimligt för investerare att kasta pengar efter den här typen av högriskprojekt. Men efter den stora pandemin 2020 tog inflationen fart i världen och centralbankerna svarade genom att höja priset på pengar.

Techbranschen började skaka. Om finanskrisen 2008 handlade om huslån började finanskrisen 2023 med något som brukar anses betydligt säkrare: nämligen pengar insatta på konton.

Man skulle förstås kunna tänka sig att högre räntor vore bra för världens banker. Att du betalar mer för ditt bolån i dag än för ett år sedan borde rimligen gynna banken som har gett dig lånet.

Men det är inte riktigt så enkelt.

Många människor har bundit sina lån till räntor som är mycket lägre än det nuvarande priset på pengar. Dessa lån förlorar bankerna pengar på. Med högre räntor tvingas bankerna dessutom plötsligt hantera risken att många av deras existerande kunder helt enkelt inte längre kommer kunna betala tillbaka sina lån.

Och så var det detta med obligationerna.

Om finanskrisen 2008 handlade om huslån började finanskrisen 2023 med något som brukar anses betydligt säkrare: nämligen pengar insatta på konton.

Efter finanskrisen 2008 var (den helt rimliga) tanken att bankerna skulle ta mindre risk. Därför investerade många av dem i statsobligationer (som traditionellt har ansetts vara säkra investeringar). Men när räntan steg efter den stora pandemin föll dessa obligationer i värde.

En obligation är i princip ett lån och räntan på obligationer köpta för ett år sedan är betydligt lägre än dagens ränta. Därför är en obligation som du har köpt för ett år sedan mindre värd (eftersom räntorna i världen har gått upp). Detta är egentligen inget problem för banken som sitter på obligationen så länge banken inte tvingas sälja av dem i panik.

Men det var detta som hände i Silicon Valley i mars 2023.

Investeringarna in i branschen minskade och checkarna som sattes in på kontona i Silicon Valley blev mindre. Samtidigt gjorde de högre räntorna att värdet på precis den typ av obligationer som Silicon Valley Bank hade köpt gick ner.

Snart spred sig paniken. I USA är du skyddad vid en bankkollaps så länge du inte har mer än 250 000 dollar på banken. Problemet var att de som var kunder i Silicon Valley Bank hade betydligt mer pengar än så på sina konton.

”Ge mig mina pengar tillbaka”, skrek de.

Bankkunder utanför Silicon Valley Bank i Santa Clara, Kalifornien, mars 2023.

För när det kom till kritan var ”den kaliforniska ideologin” kanske inte så annorlunda. Inför hotet av att förlora sina pengar reagerade folk i Silicon Valley med helt vanlig hysteri. Principerna om ”sharing, connection, openness” och en ny kapitalism verkade vara borta.

”Ge mig mina pengar tillbaka”.

Den näst största bankkollapsen i USA:s historia var ett faktum.

Den ”nya kapitalismen” liknade onekligen den gamla.

”Det här är ett Lehman-ögonblick för techsektorn”, sa Clifton Marriott från Goldman Sachs i mitten av mars i amerikansk tv. Han är en av cheferna för bankens teknik, media och telecom grupp i Europa, Mellanöstern och Afrika. Hans poäng var att den pågående kraschen var lika allvarlig för Silicon Valley som finanskrisen 2008 hade varit för Wall Street. Är detta början på slutet för Silicon Valley som centrum i den globala ekonomin? Hur mycket av tech-undret de senaste femton åren handlade egentligen om tillgång på rekordbilliga pengar?

Och vad händer om de billiga pengarna nu är slut?

Goldman Sachs kontor står som ett monument över hur den traditionella finanskapitalismen försökte anpassa sig till "kaliforniska ideologin".

Cliff Marriott från Goldman Sachs var antagligen inte skadeglad.

Även Goldman Sachs förlorar pengar på det som just nu händer. Men bankens huvudkontor i London står där som ett monument över hur den traditionella finanskapitalismen försökte anpassa sig till den ”kaliforniska ideologin”.

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad.

Men först och främst måste man – i den här branschen – alltid tjäna pengar.

