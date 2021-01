De är uppstickarna som slåss om dina paket

Instabox

Grundades: 2015 av Johan Lundin, Alexis Priftis och Staffan Gabrielsson.



Stora ägare: enligt årsredovisningen för 2019 är Molidiri AB (som ägs av grundaren Alexis Priftis), Viminale investments LTD (registrerat på Cypern), Tham special invest AB och Johan Lundin största ägare. Bland investerarna finns även Sven Hagströmers Creades och Apoteas Pär Svärdson, enligt Dagens industri.



Omsättning: 69.771.000 kronor

Resultat: -35.897.000 kronor

Finns: på över hundra orter runt om i Sverige.

Levererar: Framför allt till boxar som kunden låser upp med en pinkod. Sedan ett halvår tillbaka erbjuder Instabox även hemleverans via cykel i Stockholm. Instabox uppger att de kan mest precis leveranstid redan i ”kassan” hos e-handlaren och kan ofta erbjuda leverans samma dag eller dagen efter. Paketet kan följas via en länk som skickas per sms. Det kan ligga kvar i boxen tre dagar (helgdagar räknas som en halvdag), men det går att förlänga. Vissa e-handlare erbjuder även returer via Instabox.



Klimat: Instabox hade ett mål om att nå genomgående fossilfria leveranser 2020, vilket betyder att bilarna kör med biodiesel HVO100 (utan palmolja). Instabox nådde inte målet helt, men har legat på mellan 95 och 99 procent under året, enligt bolaget. En del butiker, däribland H&M, Apoteket och Adlibris, har däremot avtal om att leveranserna från dem ska vara 100 procent fossilfria. Instabox uppger att de inte vill binda sig till ett drivmedel på grund av osäkerhet om pris, utbud och politiska beslut.



Klimatkompenserar: Ja, via South pole. DN:s granskning av klimatkompensation har tidigare visat att South pole ägs av ett holdingbolag i Schweiz och gjorde omkring en miljon kronor i vinst 2018. South Poles projekt är dock certifierade inom flera system: Verra, FN:s CDM och Gold Standard, som stöds av bland andra Världsnaturfonden.



Egna bilar? Ja.

Är chaufförerna anställda av Instabox? Ja, men vid enstaka tillfällen hyr bolaget in personal från bemanningsföretag för att klara tillfälliga toppar.



Löner och villkor: Chaufförerna har inte kollektivavtal, men Instabox uppger att de har lön, pension och försäkringar i minst samma nivå som ett kollektivavtal kräver.

Källa: Instabox, årsredovisning, DN, Dagens industri, Creades